Bu yılın ilk 11 ayında korona virüse rağmen 3 milyon 382 bin 485 turisti ağırlayan turizm kenti Antalya'da, hedefler ve beklentiler gözü 2021'e çevirdi. Bu sezon, dünyanın hiçbir yerinde turizm konuşulmazken, Antalya'da başarılı bir sezon yürütüldüğünü ifade eden POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Korona virüs aşısı gündemde bu nedenle 2021 ile ilgili beklentilerimiz yüksek. Aşı süreci ile birlikte 2021 hem ülkemiz, hem Antalya daha iyi olacak" dedi.

Turizm kenti Antalya, her yıl olduğu gibi bu yıl da Covid19'a rağmen turistlerin gözde tatil bölgesi oldu. Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan turizm kenti Antalya, 2019 yılının ilk 11 ayında 15 milyon 37 bin 331 turisti ağırlarken, bu yılın ilk 11 ayında ise 3 milyon 382 bin 485 turiste hizmet sundu. Geçtiğimiz yıla oranla, bu yıl Antalya turizminde yüzde 77 oranında kayıp yaşandı. Bu yıl gelen turistlerin milliyetlere göre dağılımında ise ilk sırada 1 milyon 474 bin 186 rakamıyla Ruslar yer alırken, sıralama şu şekilde devam etti: Ukrayna 555 bin 954, Almanya 341 bin 217, İngiltere 209 bin 673, Polonya 87 bin 574.



"Türk misafirler ile hareket başladı"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, pandemi döneminde en çok zarar gören sektörün turizm olduğunu belirterek, "Hatta dibe vuran sektör turizmdi. Mart ayında bir anda uçaklar durdu ve aniden tüm oteller kapandı. Yüzbinlerce yatağı olan turizmin başkenti Antalya'da açık kalan birkaç tesis oldu. Haziran ayındaki normalleşme süreci ile birlikte önce Türk misafirler ile turizm hareketi yeniden başladı. Sonra yavaş yavaş oteller açılmaya ve turist gelmeye başladı. Dünyanın hiçbir yerinde turizm konuşulmazken, biz yeniden turizm yapmaya başladık ve hala devam ediyoruz" dedi.



"Rakamlar önemli değil"

Korona virüs nedeniyle, 2020 sezonundan herhangi bir beklentilerinin olmadığını ifade eden Atmaca, "Herkes 2020 yılının turizm açısından bittiğini düşünüyordu ama biz her şeye rağmen aldığımız önlemler ve Güvenli Turizm Sertifikası ile yaklaşık 3.5 milyon turist ağırladık. Aslında rakamlar, beklentiler önemli değil en önemli konu pandemiye rağmen turizm yapabilmekti. Biz bunu başardık. Gelen hem yerli, hem yabancı misafirlerimiz verdiğimiz hizmeti, aldığımız hijyen önemlerini görünce daha mutlu ve güvenli tatil yaptılar. Bu çok gündemde oldu ve bize daha fazla turist gelmesinin önünü açtı" ifadelerini kullandı.



"2021'den beklentimiz yüksek"

2021 yılı hedeflerine değinen Atmaca, "Korona virüs aşısı çok gündemde bu nedenle 2021 ile ilgili beklentilerimiz yüksek. En azından 2020 yılından çok daha iyi olacağı kesin. Aşı süreci ile birlikte 2021 hem ülkemiz, hem Antalya daha iyi olacak. Kültür ve Turizm Bakanımız yüzde 100'lük bir artıştan bahsetti. Bu rakamlara ulaşabiliriz. Eğer özellikle Avrupa Birliği ülkeleri bir yasak getirmez ve insanların eskiden olduğu gibi seyahat özgürlüğü olursa, aşının da etkisi ile önümüzdeki yıl daha güzel günler göreceğiz demektir" diye konuştu.

