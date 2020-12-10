AÜ öğrencilerine Çin'den yazılım ödülü

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Recai Alper Emek ve Görkem Acar, Çin’de düzenlenen Coğrafi Bilgi Sistemleri Yarışması’nın geliştirici dalında birinci oldu.

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Programı Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yüksek lisans öğrencisi Recai Alper Emek ve Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans öğrencisi Görkem Acar, global pazarda jeoenformasyon sektöründeki bir firma tarafından düzenlenen uluslararası CBS yarışmasında geliştirici dalında birincilik ödülü kazandı.

Dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerin gün geçtikçe önemi artan CBS ve uzaktan algılama alanlarına ilgilerinin artması ve yeteneklerini geliştirmeleri için düzenlenen yarışmada birinci olan Recai Alper Emek ve Görkem Acar, firma birincilik ödülü olarak uluslararası projelerde çalışma fırsatı ve para ödülü kazandı.

Geliştirdikleri Rochester City Real Estate Interactive Map Web Application uygulamasını emlak sektöründe CBS’nin etkin bir biçimde uygulanabilirliğini göstermek için tasarladıklarını söyleyen Recai Alper Emek, “Demo olarak geliştirilen uygulama Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletine bağlı Rochester kentinin emlak verilerini içermektedir. Bu veriler Rochester Belediyesinin açık veri (open data) portalından edinilmiştir. SuperMap firmasının teknolojilerinin yanında açık kaynaklı teknolojiler de kullanmakta ve web ortamında sunulmaktadır. Uygulama üzerinde çeşitli filtreler kullanılarak mekânsal sorgular, veri görselleştirme, veri analizi, adrese dayalı sorgular, adres tarifi alma gibi işlemler yapılabiliyor" şeklinde konuştu.

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