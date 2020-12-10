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Bal ormanı arıcıların akınına uğruyor 52 hektar alandaki 2000 koloni kapasiteli bal ormanı arıcılığın merkezi oldu

İHA

Bal ormanı arıcıların akınına uğruyor 52 hektar alandaki 2000 koloni kapasiteli bal ormanı arıcılığın merkezi oldu

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Manavgat Çavuşköy mahallesinde oluşturulan Bal Ormanı, Türkiye’nin değişik yörelerinden arıcıların akınına uğruyor. 52 hektarda 2000 koloni kapasitesine sahip Çavuşköy Bal Ormanı, bitki ve çiçeklerin yanı sıra teras, tuvalet ve havuzlarıyla arıcılar için gözde bir mekan olarak dikkat çekiyor.

Manavgat Çavuşköy mahallesinde oluşturulan Bal Ormanı, gerek bünyesinde barındırdığı bitki ve çiçekler gerekse arıcıların ihtiyaçlarını karşılayan teras, tuvalet ve havuzlarıyla Türkiye’nin değişik yörelerinden arıcıların akınına uğruyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, üretim, bakım gibi çalışmalarda; arıcılığa uygun vejetasyonun korunarak geliştirilen alanda fonksiyonel ormancılık anlayışıyla bal ormanları tesis edilerek, sabit/gezginci arıcıların konaklamasına imkân sağlayan düzenlemeler yapıldı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Abdullah Yüksel “Antalya Orman Bölge Müdürlüğümüz sınırlarında 20102020 yılları arasında 3214 hektar alan üzerine 40 bin koloni kapasitesine sahip 21 adet bal ormanı tesis edilmiştir. Bu bal ormanlarının 4 tanesi Kaş ve Finike ilçelerimizde salgı balı (çam balı) üretiminin yapıldığı basralı alanlardan oluşmaktadır. Diğer 17 tanesi ise çiçek balı üretiminin yapıldığı ballı bitkilerle kaplı alanlardan oluşmaktadır” dedi.

Arıcılığın, ülke insanı için önemli bir gelir ve besin kaynağını teşkil ettiğini, ülkemizde bal üretiminin yapıldığı alanların tamamına yakını ormanlık alanların oluşturduğunu belirten Yüksel, arıcılığın geliştirilmesi için Orman Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde arı ürünlerinde önemli bir artış sağlandığına dikkat çekti.
Antalya’da yaklaşık olarak 270 bin koloni bulunduğunu, her yıl ülkenin çeşitli bölgelerinden 1 1,5 milyon arasında koloni girişi yapıldığını belirten Yüksel “Manavgat ilçemizde; 52 hektar alana ve 2000 koloni kapasitesine sahip Çavuşköy Bal Ormanı, 23 hektar alana ve 900 koloni kapasitesine sahip Yaylaalan Çakmaklı Bal Ormanı, 25 hektar alana ve1000 koloni kapasitesine sahip Hocalar Bal Ormanı olmak üzere, toplam 3 adet bal ormanımız bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz Çavuşköy Bal Ormanında; püren, sandal, mersin, karağan vb. çeşitli bitki türleri korunarak geliştirilmiş, bu türlere ilave olarak keçiboynuzu fidanları dikilmiştir. Arıcılarımızdan gelen taleplere bağlı olarak, bal ormanı üzerinde arılar için geniş konaklama alanları ve arı havuzlarının yanında, arıcılar için çeşme, kameriye ve tuvalet gibi ihtiyaç tesisleri yapılmıştır. Ayrıca arazi üzerinde çeşitli düzenlemelerle birlikte ulaşım yolları yapılmış, yapılan yolların tamir ve bakımları aksatılmaksızın devam ettirilmiştir. İklimi, konumu ve kurumumuzca yapılan hizmetlerin bir neticesi olarak Çavuşköy Bal Ormanı, Sonbahardan İlkbahar sonuna kadar her yıl ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen birçok gezginci arıcı tarafından tercih edilmektedir” dedi.

Ordu'dan dünya şampiyonu balcı
Kış döneminde Çavuşköy Bal Ormanını tercih eden arıcılardan Ordulu Aydın Bayazit, dünya birinciliği ve ikinciliği bulunan bir balcı. Arıcı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini ve ömrünün arı ile uğraşmakla geçtiğini belirten Bayazit “Arıcılık olmadan bir hayat düşünemiyorum. Emekli olduktan sonra 12 yıldır aralıksız organik tarım arıcılığı yapıyorum. 2017’de İstanbul’da 108 ülkeden katılımcının olduğu yarışmada benim karakovan balım hem Dünya 1'incisi hem de dünya 2.si oldu” dedi.
Yakın zamana kadar 700 dolayında kovanı olduğunu, işçi çalıştıramadığı için her geçen gün azaldığını, şu an 400 kovan arısı olduğunu belirten Bayazit “Tek başıma yetişemediğim için azaltıyorum giderek. İşçi bulamıyorum çalıştıracak. Bu yıl biraz verimsiz geçti. Kurak geçti. İlaçlama yapmadığım için 100 kovan telef oldu” dedi.
Gezgin arıcılık yaptığını, bal ormanlarını tercih ettiğini belirten Bayazit “Benim Manavgat’ı seçme sebebim Çavuşköy bal ormanının püren başta olmak üzere arılarım için önem taşıyan bir çok bitkiye, çiçeğe ev sahipliği yapması, yakınında ilaç kullanılan tarım arazilerinin bulunmaması ve bal ormanı içerisinde Orman Müdürlüğü tarafından sağlanan ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz tesislerin bulunmasıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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