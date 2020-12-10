CHP Antalya İl Başkanından Muhittin Böcek'e sitem: Gelir gelmez böyle bir atama şık olmamıştır



Ahmet İSTEKSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜS tedavisinin ardından yaklaşık 4 ay sonra görevine başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanan Hüseyin Karakuş'u görevden alıp uzman olarak atamasının yankıları sürüyor. CHP İl Başkanı Nusret Bayar, "Daha göreve gelir gelmez böyle bir atama şık olmamıştır. Sonuçta başkanın tasarrufundadır ama örgütlerin tepkileri var" dedi. Bayar, Başkan Böcek'e telefonla ulaşamadığını da söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs tedavisinin devam ettiği sırada Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu ile Genel Sekreter Cansel Çevikol yetki tartışması ile gündeme gelmişti. Yaşanan tartışmaların ardından Hacıarifoğlu, Genel Sekreter Çevikol başta olmak üzere bazı bürokratların yetkilerini sınırlandırdı. Kararın ardından Böcek'in imzaladığı iddia edilen belgeyle 10 gün süreyle meclis üyesi Oktay Başaran'ın, 23 Kasım'dan itibaren de Böcek dönünceye kadar meclis üyesi Büşra Özdemir'in başkanvekili olarak görev yapacağı duyuruldu.

Ancak Hacıarifoğlu, bu belgenin sahte olduğu ve görevinin başında olduğunu açıkladı. Ayrıca Böcek'in tedavisinin devam etmesi nedeniyle imzalı da olsa belgenin onaylanıp onaylayamayacağı konusunda hukuki tartışma başladı. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Küşat Kırbıyık yaptığı açıklamada, Başkan Böcek'in hastalık izninin devam ettiği süre boyunca belediye başkanlığına ait tüm yetkilerin başkanvekili tarafından kullanılması gerektiği, aksi halin ise idare hukuku açısından idari işlemin unsurları arasında yer alan yetki unsurunun zaman bakımından kullanılmasına dair esaslara aykırılık teşkil ederek, yetki gaspı oluşturacağını belirterek tartışmalara nokta koydu.

Yaşanan olayların ardından, iddiaya göre CHP Genel Merkezi'nin isteğiyle daha önce Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda bürokratlık görevinde bulunan Hüseyin Karakuş'un, Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu imzasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde araştırmacı kadrosunda görev yapması için bakanlığa bir yazı iletildi. Bakanlığın onay vermesinin ardından Karakuş, Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladı.

KARAKUŞ GÖREVDEN ALINDI

108 günün sonunda taburcu olan Muhittin Böcek, önceki gün itibariyle belediye binasına gelerek koltuğuna oturdu. Böcek, ilk olarak Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ve Genel Sekreter Cansel Çevikol ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan resmi duyuruda, Böcek'in 8 Aralık itibariyle göreve başladığı belirtildi. Yaklaşık 4 ay sonra göreve dönen Böcek'in ilk işi ise yaşanan yetki krizinin ardından yetkileri sınırlandırılan Genel Sekreter Cansel Çevikol'un yetkilerini geri vermek oldu. Çevikol'un yetkilerinin geri verildiği, belediye içerisinde çalışanlara tebliğ edildi. Ayrıca kısa süre önce Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve getirilen Hüseyin Karakuş, görevden alınarak Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde uzman olarak görevlendirildi.

PARTİDEN TEPKİ

Hüseyin Karakuş'un görevden alınmasına, partililer tepki gösterdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in görevine dönmüş olması bizleri son derece mutlu etmiştir. Ancak Genel Merkezimiz tarafından önerilmiş olan Sayın Hüseyin Karakuş'un görevden alınmış olması bizleri ve parti tabanımızı derinden üzmüştür. Umuyorum ki bir an önce görevine iade edilecektir."

Şahin'in bu paylaşımı yüzlerce beğeni alırken, birçok kişi tarafından da paylaşıldı.

BİR TEPKİ DE BAYAR'DAN

CHP Genel Merkezi'nin önerisiyle Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve gelen Hüseyin Karakuş'un görevden alınmasına İl Başkanı Nusret Bayar da tepki gösterdi. Bayar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alınan kararı eleştirdi, örgütte karar nedeniyle rahatsızlık olduğunu belirtti. Bayar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süren tedavi sürecinin ardından hastalığını yenerek aramıza dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in görevine başlaması bizleri son derece mutlu etmiştir. Fakat göreve gelir gelmez ilk icraat olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisiyle Antalya'ya gelip görevine başlayan Hüseyin Karakuş'un görevden alınması örgütte ciddi rahatsızlık yaratmıştır. Konu ile ilgili tasarruf yine Belediye Başkanımızındır ama Genel Merkezimizin önerisi doğrultusunda bu kararın tekrar gözden geçirilmesini ve Hüseyin Karakuş'un görevine iade edilmesini umuyoruz" dedi.

'BU PARTİ BU DAVRANIŞI HAK ETMEDİ'

Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Bahar Önal ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Önal yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in görevine dönmüş olmasına hepimiz çok mutlu olduk. Lakin kendisinin döner dönmez Genel Merkezimizin önerdiği ve çok kısa bir süre önce göreve gelen Sayın Hüseyin Karakuş'u görevden alması hem Genel Genel Merkeze hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan büyük bir saygısızlık olmuştur. Sayın Muhittin Böcek, öncelikle belediye başkanı olabilmeniz için gecesini gündüzüne katıp mücadele eden ve sonrasında siz hasta yatağınızdayken bırakın Antalya'yı tüm Türkiye'deki bu umursamadığınız Cumhuriyet Halk Partililer aylarca nefeslerini tutup, dua edip sizin görevinizin başına gelmenizi beklediler. Bu parti bu davranışı hak etmedi. Umarım bu hatadan en kısa zamanda dönersiniz."

'GÖREVDEN ALMASI BİZLERİ ÜZDÜ'

CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, konuya ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. "Aile içinde bu tür tartışmalar oluyor elbette belediye başkanımızın bürokrat atama yetkisi yasayla verilmiş durumda" diyen Hasan Şahin, "Başkanımızın görevine dönmüş olması, sağlığına kavuşmuş olması bizlerin temel sevinç kaynağı ama bu süreçte emek veren hem genel merkezin hem partililerimizin atamasını sevindiği bir beyefendi. Konusunda deneyimli liyakat sahibi. Bu görevden alınması bizleri üzdü. Umarım düzeltilecektir ya da başkanın takdiridir. Neden görevden aldığını bilmiyorum. Başkanım Böcek ile görüşemedik. Neden aldığı konusunda açıklama yapacaktır diye düşünüyorum" dedi.

'BÖCEK'E TELEFONLA ULAŞAMIYORUM'

CHP İl Başkanı Nusret Bayar ise Başkan Böcek'in sağlığına kavuşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bayar, "Belediye kurumsal bir yapıdır ve belediyeyi meclis ve başkanı yönetir. Bu atamalar başkanın uhdesindedir. Önceden vekalet eden arkadaşımız öyle bir tasarruf yaptı, başkanımız böyle bir tasarruf yaptı. Daha göreve gelir gelmez böyle bir atama şık olmamıştır. Sonuçta başkanın tasarrufundadır ama örgütlerin tepkileri var, o tepkiyi dile getirdim" diye konuştu. CHP İl Başkanı Bayar, Başkan Böcek ile görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine, "Başkanı telefonla aradım, ulaşamadım, WhatsApp'tan aradım ulaşamadım" dedi.

UYSAL: NE SÖYLERSEM YANLIŞ ANLAŞILMAYA ELVERİŞLİ

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise, "Başkan Böcek'in Karakuş'u görevden alması ve CHP İl Başkanı Nusret Bayar'ın tepkisini nasıl değerlendiriyorsunuz" şeklindeki soruya, "Belediyelerde çalışacağı kadroyu belirleme yetkisi yasal olarak başkanda" karşılığını verdi. Başkan Uysal, Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan atama kriziyle ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

"İl, ilçe başkanı tutum ve değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaştı. Nihayetinde bağlayıcılığı olan belediye başkanının tasarrufu. Hukuki geçerliliği olan bu. Siyaset temsilcilerinin kendi ifadelerini dile getirmesi doğal. Bir üye olarak ben siyaset temsilcilerinin açıklamalarının dışında onların aksine ifade etmem mümkün değil. Seçilene kadar siyaset hakim kararlara. Seçildikten sonra belediye başkanının yetkisinde. Olumlu olumsuz bir şey diyemem. Ben de bir belediye başkanıyım. Yapacağım değerlendirme ne söylersem yanlış anlaşılmaya elverişli. Sürece katkıda bulunmuş olmam. Bir tarafta siyasetçi, diğer tarafta belediye başkanı var. Bir yorum yapmak istemiyorum."DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEKSemih ERSÖZLER

2020-12-10 14:30:01



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