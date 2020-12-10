Korkuteli çevre yolunda bulunan ve bir vatandaş tarafından asılan yıpranmış Türk Bayrağı yenisiyle değiştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Av. Medine Yapılmışev, çevre yolu kavşağında uzun zaman önce bir vatandaş tarafından asılan ancak geçen zaman içinde yıpranan Türk Bayrağını yönetim kurulu üyesi arkadaşları ile birlikte yenisi ile değiştirdi.

Yapılmışev, “Türk insanının bayrak konusundaki hassasiyetini her kes biliyor. Bu nedenle biz de yıpranmış Türk Bayrağını yenisi ile değiştirdik. ” dedi.

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