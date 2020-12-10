Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi

İHA

Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi

Korkuteli çevre yolunda bulunan ve bir vatandaş tarafından asılan yıpranmış Türk Bayrağı yenisiyle değiştirildi.
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Av. Medine Yapılmışev, çevre yolu kavşağında uzun zaman önce bir vatandaş tarafından asılan ancak geçen zaman içinde yıpranan Türk Bayrağını yönetim kurulu üyesi arkadaşları ile birlikte yenisi ile değiştirdi.
Yapılmışev, “Türk insanının bayrak konusundaki hassasiyetini her kes biliyor. Bu nedenle biz de yıpranmış Türk Bayrağını yenisi ile değiştirdik. ” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gazipaşa mahallelerinde yıllar sonra gelen su sevinci Karasu Su Temini Projesi vatandaşın yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Gazipaşa mahallelerinde yıllar sonra gelen su ...
Korona ile mücadelede Manavgat'ta 145 kişiye, 270 bin TL ceza uygulandı En çok ceza toplu taşıma aracına
YEREL HABERLER Korona ile mücadelede Manavgat'ta 145 kişiye, 270 bin ...
Kemer Belediyesi’nden devlet hastanesine araç desteği
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi’nden devlet hastanesine araç desteği
Erik Dalı türküsünün gerçek sahibinin adı Muratpaşa’da yaşayacak Dirmilli Curacı Gadir Parkı açıldı
YEREL HABERLER Erik Dalı türküsünün gerçek sahibinin adı ...
Bahçelerden 260 bin TL'lik avokado çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Bahçelerden 260 bin TL'lik avokado çalan hırsız ...
CHP Antalya İl Başkanından Muhittin Böcek'e sitem: Gelir gelmez böyle bir atama şık olmamıştır
YEREL HABERLER CHP Antalya İl Başkanından Muhittin Böcek'e sitem: ...
Akkarınlı Ebabil'den 58 saatte 3 bin kilometrelik rekor uçuş ALKÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan Karaardıç: "Pırasalı Adası Akkarınlı Ebabilleri, yaklaşık 3000 kilometre mesafeyi sadece 58 saatte geçerek üreme alanlarına geri geliyorlar" "Elde ettiğimiz bilgilere göre günde ortalama, saatte 50 kilometre hızla uçabiliyorlar"
YEREL HABERLER Akkarınlı Ebabil'den 58 saatte 3 bin kilometrelik ...
Bahçelerden iki ayda 260 bin TL değerinde avokado çaldı, son işinde yakalandı Tanesi 6-7 liradan satılan 40 bin avokado çaldı, 2 aylık takiple yakalandı Üretici hırsızlara karşı gece boylu nöbet tutuyor
YEREL HABERLER Bahçelerden iki ayda 260 bin TL değerinde avokado ...
Çadırda yaşayan aileye Kaymakamlık sahip cıktı Ailenin evini bitirebilmesi için 50 bin lira destek verildi
YEREL HABERLER Çadırda yaşayan aileye Kaymakamlık sahip ...
Trafik ışıkları, görme engelliler için konuşacak Antalya’da görme engelli bireyler için trafikte sesli uyarı
YEREL HABERLER Trafik ışıkları, görme engelliler için ...
Vaka artışının devam ettiği Antalya'da pazar yoğunluğu 65 yaş ve üzeri vatandaşlar izin saat aralığında pazarda yoğunluk oluşturdu Denetimlerin üst seviyeye çıkarıldığı pazara belirli sayıda vatandaş alındı, girişlerde ateş ölçümü yapıldı
YEREL HABERLER Vaka artışının devam ettiği Antalya'da pazar ...
Bal ormanı arıcıların akınına uğruyor 52 hektar alandaki 2000 koloni kapasiteli bal ormanı arıcılığın merkezi oldu
YEREL HABERLER Bal ormanı arıcıların akınına uğruyor 52 hektar ...
AÜ öğrencilerine Çin'den yazılım ödülü
YEREL HABERLER AÜ öğrencilerine Çin'den yazılım ödülü
Antalyaspor’dan 4 Türkiye rekoru
YEREL HABERLER Antalyaspor’dan 4 Türkiye rekoru
Meteorolojinin haritasında 'olağanüstü ve çok şiddetli' kuraklık görüntüsü
YEREL HABERLER Meteorolojinin haritasında 'olağanüstü ve çok ...
Pandemide rakamlara takılmayan Antalya gözünü 2021'e çevirdi Yaklaşık 3,5 milyon turist ağırlayan kentte turizm hareketi sekteye uğramadı POYD Başkanı Ülkay Atmaca: " Rakamlar, beklentiler önemli değil en önemli konu pandemiye rağmen turizm yapabilmekti" "Korona virüs aşısı gündemde bu nedenle 2021 ile ilgili beklentilerimiz yüksek" "Aşı süreci ile birlikte 2021 hem ülkemiz, hem Antalya daha iyi olacak"
YEREL HABERLER Pandemide rakamlara takılmayan Antalya gözünü 2021'e ...
Cemil Meriç Kitaplığı’na HUDER’den kitap bağışı
YEREL HABERLER Cemil Meriç Kitaplığı’na HUDER’den kitap bağışı
Konyaaltı, 155 bin mevsimlik bitkiyle süslendi
YEREL HABERLER Konyaaltı, 155 bin mevsimlik bitkiyle süslendi
Doğa harikası göle arazi aracı ile girilince, muhtar göle giden yolu iş makineleri kayalarla kapattı Antalya’da doğa harikası gölde tepki çeken görüntü sonrası iş makineleri devreye girdi
YEREL HABERLER Doğa harikası göle arazi aracı ile girilince, muhtar ...
Maskesiz yakalanan hamile dilenci kadın: " 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim bunu da ödemem" Maskesiz dilenirken yakalanan kadın torun sahibi 7 aylık hamile çıktı
YEREL HABERLER Maskesiz yakalanan hamile dilenci kadın: " 50 tane ...
Syedra Antik Kenti'ne turist ilgisi
YEREL HABERLER Syedra Antik Kenti'ne turist ilgisi
Yapay zeka için güç birliği
YEREL HABERLER Yapay zeka için güç birliği
'Anadolu Ateşi' avukatından 'mühürleme' açıklaması: Karar kesinleşmemiştir
YEREL HABERLER 'Anadolu Ateşi' avukatından 'mühürleme' açıklaması: ...
Kışın Çam, yazın Ladin ağaçlarının izini sürüyorlar, günde 500 ile 750 lira kazanıyorlar Ağaç keserek geçiniyor, çocuklarıyla birlikte göçebe hayatı yaşıyorlar Aydınlatmayı güneş enerjisiye sağlayıp televizyonu araç aküsüyle çalıştırıyorlar Ağaçtan yaptıkları barakaları plastik örtülerle kaplayarak yağmur ve soğuktan korunuyorlar Traktörlerin giremediği alanlardaki odun ve tomrukları katırlara yükleyip taşıyorlar
YEREL HABERLER Kışın Çam, yazın Ladin ağaçlarının izini sürüyorlar, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X