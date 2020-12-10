Sağanak beklenen Antalya'da deniz keyfi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)METEOROLOJİ Bölge Müdürlüğü'nce bugün için sağanak uyarısı yapılan Antalya'da denize girenler olurken, kıyıda balık tutanlar olduğu da görüldü.
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafeye uyup, oltalarını denize atan balıkçıların yanı sıra denize girenler de oldu. Falezler üzerindeki ağaçların sararan yapraklarıyla oluşan manzarada suya girenler, aralık ayında deniz keyfi yaptı. Hafta sonu kısıtlama nedeniyle cumartesi ve pazar günleri sahile gidemeyenler, sağanak uyarısına rağmen hafta içini değerlendirmek istediklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2020-12-10 15:29:59
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