Alanya’da jandarmadan öğrencilere online ders

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Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma trafik ekipleri 3’üncü sınıf öğrencilerine online ders vererek trafik kuralları ve korona virüs tedbirleri hakkında bilgiler verdi.

Alanya’da İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri Ayşe Nebahat Erkin İlkokulu 3C sınıfı öğrencilerine online ders verdi. Canlı olarak yapılan derste trafik kuralları ve korona virüs tedbirleri kapsamında bilgiler verildi. Soru cevap şeklinde geçen derste jandarma personeli öğrencilerin sorularını yanıtladı. Miniklere trafik kuralları konusunda uyarıda bulunulurken, bisiklet kullanımı ve yerleri hakkında da konuşuldu.

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