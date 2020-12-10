Kadın hentbolcular, ırkçılığa karşı diz çöktü Antrenmana sahada diz çökerek başlayıp, tepkilerini dile getirdiler.

Konyaaltı Belediyesi Hentbol Takımı’nın oyuncuları, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris SaintGermain – Medipol Başakşehir maçında yaşanan ırkçı söyleme tepki gösterdi. Kadın hentbolcular, antrenmana sahada diz çökerek başlayarak, tepkilerini dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris SaintGermain – Medipol Başakşehir maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Başakşehir’in yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemine tepkiler sürüyor. Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları da yaşanan ırkçı olaya sessiz kalmadı. Bünyesinde Rus Alexandra Sannıkova, Makedon Jacquy Yannıck Banıomo, Kamerunlu Isabella Noelle Mben Bediang ve Monika Janeska 4 yabancı oyuncu bulunduran Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, hafta sonunda oynayacağı Anadolu Üniversitesi karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen antrenmanda ırkçılığa karşı tek yürek oldu. Bütün takım, antrenmana ırkçılığa tepki amacıyla diz çökerek başladı.



Sporculardan aile vurgusu

Hentbol Takımı sporcularından Kamerunlu Monika Janeska farklı ülkelerden gelen sporcular olarak din, dil ayrımı olmadan bir arada mutlu bir şekilde yaşadıklarını söyledi.

Takımın kalecisi Kamerunlu Isabella Noelle Mben Bediang, Konyaaltı Belediyespor’da oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Sporda ırkçılığa hayır diyorum, hepimiz eşitiz” dedi.

Makedon oyuncu Jacquy Yannıck Banıomo ise ‘Biz bir aileyiz” mesajı verdi

Büşra Işıkhan ise, din, dil, ırk ayrımı olmadan oynayan sporcular olduğunu, önemli olanın aile olmak olduğunu dile getirdi.



Başkan Esen'de tepki gösterdi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de futbol maçındaki hakemin söyleminin birçok kişiyi üzdüğü gibi kendisini de çok üzdüğünü söyledi. Görüntüleri izledikten sosyal medya hesaplarından ırkçılığa karşı paylaşımlarda bulunduğunu belirten Esen, “Irkçılığa her zaman karşıyız. Hakemin söylemi, insanlığı yaralayacak derecededir. Bu söylemin karşısında, saldırıya maruz kalan Pierre Webo’nun yanındayız” dedi.

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