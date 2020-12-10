Köpeklerin saldırısından tekme atarak kurtulmaya çalıştı

Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kaldırımda yürürken 3 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kişi, kendisini tekme savurarak korumaya çalıştı ancak bir bacağından ısırıldı.
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olay, Kepez ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında yaşandı. Kaldırımda yürüyen bir kişi, 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Koşarak köpeklerden uzaklaşmaya çalışan kimliği belirsiz kişi, bir marketin önünde düştü. Tekme atarak köpekleri kendisinden uzaklaştırmaya çalışan kişi, sağ bacağından ısırıldı. Daha sonra köpekler gelen bir kişinin yardımıyla uzaklaştırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Özgür ÖZTÜRK
2020-12-10 16:58:35
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