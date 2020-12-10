Bahçelerden 260 bin TL'lik avokado çalan hırsız yakalandı (2)

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde, birçok bahçeden piyasa değeri 260 bin TL olduğu belirtilen 40 bin avokado çaldığı iddia edilen Oğuzhan K.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesinden sonra mahkemeye çıkarılan Oğuzhan K. tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-12-10 17:52:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.