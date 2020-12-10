Eğimli yolda düşüp, öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, evinin yakınındaki eğimli yolda dengesini yitirerek düşen Nazmiye Bargaç (79), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 11.30 sıralarında Alanya´nın Bademağacı Mahallesi Köprübaşı Yaylası´nda meydana geldi. Nazmiye Bargaç, evinin yaklaşık 40 metre uzağında bulunan eğimli yolda dengesini kaybederek düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nazmiye Bargaç´ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Nazmiye Bargaç´ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Yapılan ilk incelemede herhangi bir kesici veya delici alet yaralanması olmadığı belirlenen Nazmiye Bargaç´ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2020-12-10 20:00:39
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