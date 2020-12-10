Antalya'ya şehit ateşi düştü

Adem AKALANSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)SURİYE'nin Resulayn kentinde, PKK/YPG´li teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un acı haberi Antalya'daki ailesine ulaştı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde, bugün saat 15.25´te, PKK/YPG´li teröristlerce Suriye Milli Ordusu üyelerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un acı haberi,
Antalya'da oturan ailesine verildi. Evin önüne belediye ekipleri tarafından taziye çadırı kurulurken, şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Bekar olan Şehit Yüzbaşı'nın 2 kardeşi olduğu, erkek kardeşinin de kendisi gibi yüzbaşı, kız kardeşinin ise öğrenci olduğu kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALANSemih ERSÖZLER
2020-12-10 20:47:50
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