Antalya'ya şehit ateşi düştü (2)

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CENAZE YARIN DEFNEDİLİYOR

Suriye´nin Resulayn kentinde şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un cenazesi, yarın düzenlenecek askeri törenin ardından havayolu ile Antalya´ya getirilecek. Suriye topraklarındaki 'Barış Pınarı' bölgesinde görev yapan şehidin kardeşi Topçu Yüzbaşı Ali Kurt´un da kardeşinin cenazesine eşlik ederek Antalya´ya geleceği öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Uncalı Mezarlığı´ndaki şehitlikte defnedilecek.

GEÇİCİ GÖREVLE GİTMİŞ

Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un, Konya´nın Beyşehir ilçesindeki Jandarma Komutanlığı´nda görev yaparken kısa süre önce geçici görevle Suriye´ye gittiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAdem AKALAN

2020-12-10 22:04:53



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