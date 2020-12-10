Antalya'ya şehit ateşi düştü (2)

CENAZE YARIN DEFNEDİLİYOR
Suriye´nin Resulayn kentinde şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un cenazesi, yarın düzenlenecek askeri törenin ardından havayolu ile Antalya´ya getirilecek. Suriye topraklarındaki 'Barış Pınarı' bölgesinde görev yapan şehidin kardeşi Topçu Yüzbaşı Ali Kurt´un da kardeşinin cenazesine eşlik ederek Antalya´ya geleceği öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Uncalı Mezarlığı´ndaki şehitlikte defnedilecek.
GEÇİCİ GÖREVLE GİTMİŞ
Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un, Konya´nın Beyşehir ilçesindeki Jandarma Komutanlığı´nda görev yaparken kısa süre önce geçici görevle Suriye´ye gittiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAdem AKALAN
2020-12-10 22:04:53
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