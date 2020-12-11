TİGEM’in narenciye ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor 2 bin dekar alanda, yıllık 5 bin ton narenciye üretimi yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TİGEM’in narenciye ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor 2 bin dekar alanda, yıllık 5 bin ton narenciye üretimi yapılıyor

İHA

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan TİGEM Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü, narenciye üretiminde çalışmalarını sürdürüyor. Türk çiftçisi için 2018 yılından bu yana yerli ve milli tohum üretimi yapan işletme, yaklaşık 2 bin dekar alanda, yıllık 5 bin ton narenciye üretimi yaparak, milli ekonomiye katkı da bulunuyor.

TİGEM’in narenciye ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor 2 bin dekar alanda, yıllık 5 bin ton narenciye üretimi yapılıyor

Antalya’nın Aksu ilçesinde bulunan TİGEM Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü, narenciye üretiminde çalışmalarını sürdürüyor. Türk çiftçisi için 2018 yılından bu yana yerli ve milli tohum üretimi yapan işletme, yaklaşık 2 bin dekar alanda, yıllık 5 bin ton narenciye üretimi yaparak, milli ekonomiye katkı da bulunuyor.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bölgede tarım konusunda önderlik yapmak için 1939’de kuruldu. Müdürlük, sebze tohumculuğunun yanında 1967’den bu yana narenciye alanında da faaliyetlerini sürdürüyor.
Narenciye çalışmaları ile ilgili bilgi veren Boztepe Tarım İşletme Müdürü Olcay Akın, “TİGEM olarak virüsten arındırıp, narenciye fidanları yetiştirip, bölge halkına sunuyoruz. Global Gab belgesine sahip bir işletme olarak, yıllık 5 bin ton narenciye üretimimiz var. Ürün çeşitlerimiz; sofralık dediğimiz Washington portakal, sıkmalık dediğimiz Valencia portakal, bunun yanında, Interdonat ve kara limon ve freymut cinsi mandalina üretiyoruz” dedi.
Yaklaşık bir ağacın 450 500 kilogram ürün verdiğini kaydeden Akın, TİGEM olarak narenciye satışını dalında yaptıklarını söyledi.
Yıl içerisinde ihaleyi hak eden firmaların bu ürünleri toplayarak, yurt dışına ihraç ettiklerini ve ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade eden Akın, şunları söyledi:
“İhale sonucu bizden aldıkları ürünü toplatıp, tasnifini yapan firmaların iyi tarım uygulamaları belgeleri olduğu için, sorunsuz bir şekilde ihraç edebiliyorlar. Narenciye ürünlerimizde ne ilaç kalıntısı nede zararlı bir madde olmaz. Ürünlerimiz tamamen laboratuvar tahlillerinden geçmekte bundan dolayı ihracat bakımından firmalar hiç bir sorun yaşamıyorlar”

30 dekardan 2 bin dekar narenciye üretimine
1967 yılında 30 dekarla başlayan narenciye üretiminin, 2 bin dekara ulaşmasına dikkat çeken Akın, “Narenciyenin ilk anaçları ülkemize 191718 yıllarında gelmiş. İlk geldiği yıllarda BATEM (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü) ve Narenciye Araştırma Kurumları, narenciye fidelerini almışlar, ıslah etmişler. Türkiye’ye narenciye üretimini yayan kurum biziz. Ülkenin ihtiyacı olan tohumluk, damızlık hayvan ve fide üretimi yaparak ve bunun yanında sanayinin ihtiyacı olan tarım hammaddesini temin eden kurumumuz, işte bu noktada araştırma kuruluşunun bulmuş olduğu bir iki fidanı çoğaltarak, Türkiye’ye kazandırmıştır. Şu an üretim kalitesi olarak ve üretim deseninde de yine önderlik yapıyoruz”

“TİGEM tarımın gerçek okulu”
TİGEM olarak tarım piyasasına eleman yetiştirdiklerini de dile getiren Olcay Akın, TİGEM’de çalışan işçilerin pratik ve teorik bilgiye sahip olduğuna dikkat çekti. Akın, “Bizde çalışan işçilerin okul bitirmiş gibi bilgileri oluyor. Üretim konusunda tarım sektörüne yetişmiş eleman, bu işletmeden çıkıyor. Alaylı olarak yetişen tarım işçilerini, tarım dünyasına kazandırıyoruz. TİGEM tarımın gerçek okulu diyebilirim. Teorik ve pratiğin uygulandığı yer burası. Sebze tohumculuğunda da belli bir aşamaya geldik. Şu an da yurt içi satışlarımız bayağı arttı. Taleplerde gün geçtikçe artıyor. Belediyelerle de protokol imzalayıp ortak çalışma yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hamile kadın ve karnındaki bebeği ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Hamile kadın ve karnındaki bebeği ameliyatla ...
3 kafadarın sahilde safari keyfi, arabanın kuma çakılmasıyla son buldu
YEREL HABERLER 3 kafadarın sahilde safari keyfi, arabanın kuma ...
Ağabeyini böbreğiyle hayata bağladı
YEREL HABERLER Ağabeyini böbreğiyle hayata bağladı
Milli sporcu, dalgalar arasında antrenman yaptı
YEREL HABERLER Milli sporcu, dalgalar arasında antrenman yaptı
Alanya'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bölgeyi beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Alanya'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bölgeyi ...
Prof. Dr. Usta: Koronavirüsün iktidarsızlık ve kısırlık üzerine etkileri var
YEREL HABERLER Prof. Dr. Usta: Koronavirüsün iktidarsızlık ve ...
Yenilebilir çiçekler hem damağa hem göze hitap ediyor
YEREL HABERLER Yenilebilir çiçekler hem damağa hem göze hitap ediyor
Milli sporcu, dalgalar arasında antrenman yaptı
YEREL HABERLER Milli sporcu, dalgalar arasında antrenman yaptı
Kullandığı iş makinesinin altında kalan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kullandığı iş makinesinin altında kalan genç hayatını ...
Özel düzenek kurup, kenevir yetiştirilen eve operasyon
YEREL HABERLER Özel düzenek kurup, kenevir yetiştirilen eve ...
Antalya'ya şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Antalya'ya şehit ateşi düştü (2)
Devrilen iş makinesinin altında kalan Halil, öldü
YEREL HABERLER Devrilen iş makinesinin altında kalan Halil, öldü
Virajı alamayan kamyonet devrildi: 1’i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan kamyonet devrildi: 1’i ağır 2 yaralı
Şehit yüzbaşının acı haberi ailesine verildi Suriye'nin Rasulayn kentindeki yol kontrol noktasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Yüzbaşı Yasin Kurt'un şehadet haberi Antalya'daki ailesine verildi
YEREL HABERLER Şehit yüzbaşının acı haberi ailesine ...
Antalya'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Antalya'ya şehit ateşi düştü
Eğimli yolda düşüp, öldü
YEREL HABERLER Eğimli yolda düşüp, öldü
Dengesini kaybedip düşen yaşlı kadın öldü
YEREL HABERLER Dengesini kaybedip düşen yaşlı kadın öldü
Alanyalılardan onlarca kişinin katıldığı mevlide tepki
YEREL HABERLER Alanyalılardan onlarca kişinin katıldığı mevlide ...
Bahçelerden 260 bin TL'lik avokado çalan hırsız yakalandı (2)
YEREL HABERLER Bahçelerden 260 bin TL'lik avokado çalan hırsız ...
Kadın hentbolcular, ırkçılığa karşı diz çöktü
YEREL HABERLER Kadın hentbolcular, ırkçılığa karşı diz çöktü
Köpeklerin saldırısından tekme atarak kurtulmaya çalıştı
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırısından tekme atarak kurtulmaya ...
Kamyonet devrildi, eşyalar yola saçıldı
YEREL HABERLER Kamyonet devrildi, eşyalar yola saçıldı
Antalya’da 2 günde 7 motosiklet çaldı “Adam mı öldürdük” dedi Alanya'da 2 günde 7 motosiklet çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da 2 günde 7 motosiklet çaldı “Adam mı ...
Kadın hentbolcular, ırkçılığa karşı diz çöktü Antrenmana sahada diz çökerek başlayıp, tepkilerini dile getirdiler.
YEREL HABERLER Kadın hentbolcular, ırkçılığa karşı diz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X