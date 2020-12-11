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Hamile kadın ve karnındaki bebeği ameliyatla sağlığına kavuştu

DHA

Hamile kadın ve karnındaki bebeği ameliyatla sağlığına kavuştu


Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da delinen safra kesesinden akan iltihabın, karın içine yayılarak mide ve bağırsakların yapışmasına neden olan 31 haftalık hamile Hatice Yavuz, ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatın ardından bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenen Yavuz, büyük mutluluk yaşadı.
Antalya'da bir özel hastanede görevli Op. Dr. Gökhan Ateş, safra kesesi ağrısı şikayetiyle kendisine başvuran 31 haftalık hamile Hatice Yavuz'un, 1 ay boyunca aynı ağrı nedeniyle pek çok kez hastaneye gittiğini ancak bebeğin yaşamının tehlikeye gireceği gerekçesiyle ameliyat edilmediğini öğrendi. Dr. Ateş, tarafından ameliyat edilen Yavuz, sağlığına kavuştu.
BEBEĞİN KAYBEDİLEBİLECEĞİ SÖYLENMİŞ
Laparoskopik kolesistektomi (kapalı ameliyat) ile ameliyat edilen hastanın kendilerine karın ağrısı ve ateş şikayetiyle başvurduğunu belirten Op. Dr. Ateş, "Hasta, daha önce başka bir hastaneye başvurmuş. Orada safra kesesinin delinerek içindeki iltihabın karın içine yayıldığı ve durumun iyi olmadığı söylenmiş. Ameliyat olması gerektiği ama ameliyatta bebeğin kaybedilebileceği anlatılmış. Ameliyat olmaması durumunda da hem kendisinin hem bebeğinin hayatını kaybedeceği anlatılmış" dedi.
Acil ameliyata alınan hastada önce iltihap nedeniyle oluşan ince bağırsak, kalın bağırsak ve midedeki yapışıklıkları açtıklarını kaydeden Op. Dr. Gökhan Ateş, ardından delinen safra kesesinin alındığını ifade etti. Anne ve bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen Op. Dr. Ateş, böylesine zor bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdikleri için kendilerinin de mutlu olduğu dile getirdi.
'ALLAH DOKTORUMUZDAN RAZI OLSUN'
2 çocuk annesi Hatice Yavuz ise üçüncü bebeğine hamileyken yaşadıklarını, "Yüksek ateş ve ağrıyla acil olarak geldim. 31 haftalık gebeyim. Acil ameliyata alındım. Hastanede iki gün kaldım. Çok şükür şu anda ben de bebeğim de iyiyiz" sözleriyle anlattı.
"Allah doktorumuzdan razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum" diyen Hatice Yavuz, yaşadığı zorlu sürecin geride kaldığını söyledi.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Selma KUNAR
2020-12-11 10:48:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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