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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halk Et Satış Mağazalarında 1 yılda 321 ton et ürünü satıldı

İHA

Halk Et Satış Mağazalarında 1 yılda 321 ton et ürünü satıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim vaatleri arasında bulunan, ilk şubesi 11 Aralık 2019’da hizmete giren Halk Et Satış Mağazalarında 1 yılda 134 bin 460 vatandaşa yaklaşık 321 bin 150 kilogram et ve et ürünü satışı yapıldı. Kepez, Manavgat, Alanya ve Serik’te şubeleri bulunan Halk Et Mağazaları, uygun fiyatıyla Antalyalıların yüzünü güldürüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Antalyalıları uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir et ve et ürünleriyle tanıştırdığı Halk Et Projesi hayata geçtiği günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle faaliyetlerine devam ediyor. Başkan Muhittin Böcek’in seçim öncesi açıkladığı projeler arasında yer alan ve ilk şubesi 11 Aralık 2019’da Kepez İlçesi Zafer Mahallesi’nde hizmete açılan Halk Et Mağazası vatandaşın yoğun talepleri üzerine Manavgat, Alanya ve Serik’te de şube açarak hizmet vermeye başladı. Piyasa fiyatlarının altındaki et ürünleriyle vatandaşların uğrak noktası haline gelen Halk Et Satış Mağazaları, 1 yılda 134 bin 460 vatandaşa hizmet vererek yaklaşık 321 bin 150 kilo gram et ürünü satışı gerçekleştirdi.
İlki Kepez İlçesi Zafer Mahallesi’nde 11 Aralık 2019’da hizmete giren Halk Et Satış Mağazası’na bir yılda 81 bin 400 vatandaş gelerek, 229 bin kilogram et ürünü alışverişi gerçekleştirdi. Manavgat’ta 19 Şubat 2020’de açılan satış mağazasını da 24 bin 300 bin kişi ziyaret ederek yaklaşık 44 bin 350 kilogramlık et ürünü satın aldı. Alanya’da 6 Mayıs 2020 tarihinde hizmete giren Halk Et Mağazası’nı ziyaret eden 22 bin 700 kişi 37 bin 900 kilogram et ve et ürünü aldı. Son olarak, Serik’te 2 Ekim’de hizmete giren Halk Et Satış Mağazası’nda ise 6 bin 60 kişiye 9 bin 900 kg et ve et ürünü satışı gerçekleştirildi. Bir yılda Halk Et Satış Mağazalarında 134 bin 460 vatandaşa yaklaşık 321 bin 150 kilo gram et ürünü satışı yapıldı.

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