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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık çalışanlarının çocuklarına ücretsiz kreş

İHA

Sağlık çalışanlarının çocuklarına ücretsiz kreş

Covid19 vaka sayısının yüzde 100 artış gösterdiği Antalya’da, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hastanelerin pandemi servislerinde görev yapan ve Muratpaşa’da ikamet eden sağlık çalışanlarının 36 yaş arası çocuklarına kreş hizmeti vereceklerini açıkladı. Başkan Uysal, bu hizmetten yararlanmak isteyen sağlık çalışanlarının 20 Aralık’a kadar belediyeye başvurmasının yeterli olacağını kaydetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın covid19 vaka sayısının yüzde 100 artış yaşadığı iller arasında işaret ettiği Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, hastanelerin pandemi servislerinde görev alan sağlık çalışanlarının çocuklarına kreşlerinde bakım hizmeti verecek.
Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, pandeminin hayatı sıkıştırıp, daralttığını belirten Başkan Uysal, “Mümkün olduğu kadar dayanışma içinde, sorunları ve çözümleri paylaşarak ilerlememiz lazım” dedi. Muratpaşa Belediyesi olarak Türkiye’de ilk vakanın doğrulandığı mart ayından bugüne ‘Komşu Dayanışma Sistemi’, ‘İmece Tablet Kampanyası’ gibi çalışmalarla toplumsal dayanışma ağlarını kurmak ve geliştirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Uysal, şimdi de sağlık çalışanlarının çocukları için bir çalışmaya başlayacaklarını söyledi.
Başkan Uysal, hastanelerin pandemi servislerinde görev yapan ve Muratpaşa’da ikamet eden sağlık çalışanlarının çocuklarına, özellikle vaka artışının yüzde 100 oranında gerçekleştiği bir dönemde Muratpaşa Belediyesi’nin kreşlerinde bakmak istediklerini söyledi.
Salgınla en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarını bir nebze de olsa rahatlatmayı amaçladıklarını belirten Başkan Uysal, kreş hizmetinden yararlanmak isteyen sağlık çalışanlarının 20 Aralık’a kadar belediyeye, dilekçeyle ya da 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi üzerinden başvurmasının yeterli olacağını kaydetti. Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak oluşabilecek talebi karşılayacak altyapıya sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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