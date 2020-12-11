Deri sektörünün 2021 hedefi, ihracatta yüzde 30 büyüme



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)TÜRKİYE Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, salgın sürecinde turizmden sonra en fazla olumsuz olarak etkilenen ikinci sektör olduklarını söyleyerek "Yaklaşık 50 milyon dolarlık ticaret hacmi beklediğimiz Belek'teki fuarımız moral ve motivasyon açısından sektörümüzü ayakta tutacak. Önümüzdeki yıl ihracatta 2019'a göre yüzde 30 büyüme bekliyoruz" dedi.

TDKD'nin bu yıl Antalya Belek'te 5'incisini düzenlediği 'Leather&Fur' fuarı başladı. İhracat ve üretim odaklı çalışan deri ve dış giyim sektörü, pandemi önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ön planda tutarak, 14 ülkeden yaklaşık bin yabancı iş insanını Antalya'da ağırladı. 58 üretici firma, son kreasyonlarını 14 ülkeden Türkiye'ye gelen yabancı alım heyetlerine sergiledi. Geçen yılı 243 milyon dolar ihracatla kapatan deri ve dış giyim sektörü, bu fuarla daha fazla alternatif pazara açılma hedefinde.

2021 HEDEFİ İHRACATTA YÜZDE 30 BÜYÜME

TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, 1 milyar dolar ekonomik hacme sahip olan sektörün bu fuarla moral ve motivasyon kazandığını söyledi. Gözmen, "2020'nin ilk çeyreği sektörümüz açısından başarılı geçti, ancak pandemi ile birlikte hemen her sektör gibi ikinci ve üçüncü çeyrekte ciddi kayıplar yaşadık. 5'incisini düzenlediğimiz fuarımız, üreticilerimiz açısından 2021 ve sonrası için kritik öneme sahip. 2020 dünya için kayıp bir yıl oldu. İhracatta 2019'a göre yüzde 30 büyüme hedefi koyduk. 2021'deki hedefimiz 350-400 milyon dolar. Fuarımız bu hedefin yüzde 80'ini gerçekleştirecek potansiyele sahip. Bu yılın yaralarını sarmamız ve geleceğe odaklanmamız, bakmamız gerekiyor" diye konuştu.

'DÜNYANIN BÜYÜKLERİ ANTALYA'YI TERCİH ETTİ'

Dünyanın en büyük deri ithalatçısı konumundaki bir firmanın alım için Leather&Fur'u tercih ettiğini ifade eden Gözmen, şöyle konuştu:

"Sadece Rusya'da 119 zincir mağazası bulunan bu şirket, deride Türkiye'yi tercih ediyor. İtalya'dan, Kazakistan'dan, Moldova'dan, Ukrayna'dan, Azerbaycan'dan, Kırgızistan'dan, Rusya'dan, Sırbistan'dan, Belarus'tan, Lübnan'dan, Yunanistan'dan, Türkmenistan'dan, Tacikistan'dan ve Dağıstan'dan gelen misafirlerimizi salgın önlemlerimizi en üst seviyede tutarak ağırlıyoruz. Kritik hedeflerimizden biri Avrupa ve ABD'deki pazar payımızı artırmak. ABD dünyanın en büyük deri ithalatçısı. Rusya'da ise gidilecek çok yolumuz var. Bu ülkenin yıllık 306 milyon dolar deri ve kürk ithalatı var. Bizim ihracatımız ise 21 milyon dolar seviyelerinde. Önümüzdeki yıl ihracatta yüzde 30 büyüme hedefliyoruz. 2019 yılında 243 milyon dolarlık ihracat yaptık. 2020'yi pas geçersek, 2021'deki hedefimiz 350-400 milyon dolar. 2021 Mayıs ayında ikinci fuarımızı yapacağız. Bu pandemi süreci biter Avrupalı ve hedef pazarımız olan dünyanın en büyük deri pazarı Amerika. Mayıstaki fuarımıza Amerika'nın katılması halinde sektörümüzde ihracatımızı biraz daha artıracağız."DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-12-11 15:31:22



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