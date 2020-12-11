Antalya Devlet Konservatuvarı Öğrencilerine Music and Stars Awards Ödülü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Devlet Konservatuvarı Öğrencilerine Music and Stars Awards Ödülü

İHA

Antalya Devlet Konservatuvarı Öğrencilerine Music and Stars Awards Ödülü

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Irmak Or ve Cansu Sara Takmaz keman dalında ödül kazandı.
Online müzik yarışmaları içerisinde prestijli bir yere sahip olan Music and Stars Awards yarışmasında Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Irmak Or, keman dalı D kategorisinde, Cansu Sara Takmaz ise keman dalı C kategorisinde ikincilik elde etti.
Music and Stars Awards yarışmasının jürisini Avusturya’dan Prof. Boris Kuschnır, İngiltere’den Khan Zhang, İtalyan’dan Gıanmaria Melıs, Finlandiya’dan Linda Hedlund, Türkiye’den Cihat Aşkın ve Almanya’dan Orhan Ahıskal oluşturdu.
Öğrencilerinin dünyadaki tüm ülkelerden katılımcıların olduğu çevrimiçi olarak düzenlenen Music and Stars Awards yarışmasında önemli başarı sağladığını söyleyen Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Attila Kadri Şendil, “Konservatuvar öğrencilerimiz Irmak Or ve Cansu Sara Takmaz’ı ve keman eğitimcilerimiz Can Özhan ile Gülcihan Babayeva'yı tebrik ederiz.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ALKÜ'den İzmir ve Gazipaşa-Alanya depremleri için rapor "Hazırlanacak deprem planları ile olası felaketlerin önüne geçilebilir" "Alanya için de deprem planı hazırlanarak, bölgesel deprem tehlikesi, yerel zemin şartları ve yapı envanteri gibi temel unsurların deprem riski etkilerinin incelenmesi gerekir"
YEREL HABERLER ALKÜ'den İzmir ve Gazipaşa-Alanya depremleri için ...
Deri sektörünün 2021 hedefi, ihracatta yüzde 30 büyüme
YEREL HABERLER Deri sektörünün 2021 hedefi, ihracatta yüzde 30 ...
Kadın girişimcilerden destek talebi
YEREL HABERLER Kadın girişimcilerden destek talebi
Antalya şehidini uğurladı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya şehidini uğurladı/ Ek fotoğraflar
Antalya şehidini uğurladı (3)
YEREL HABERLER Antalya şehidini uğurladı (3)
Antalya şehidini uğurladı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya şehidini uğurladı/ Ek fotoğraflar
Antalya şehit yüzbaşıyı uğurladı Şehidin cenaze törenine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı Bombalı saldırıda şehit düşen Yüzbaşı Yasin Kurt, Antalya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı Her iki bakan şehidin tabutunu uzun süre omuzlarında taşıdı
YEREL HABERLER Antalya şehit yüzbaşıyı uğurladı Şehidin cenaze ...
Kepez'de yeşil alanların bakımı yapıldı
YEREL HABERLER Kepez'de yeşil alanların bakımı yapıldı
Antalya şehidini uğurladı (2)
YEREL HABERLER Antalya şehidini uğurladı (2)
Antalyaspor'da Bahadır ve Doğukan'a özel antrenman
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Bahadır ve Doğukan'a özel antrenman
Alanya'da evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli yakalandı (2)
YEREL HABERLER Alanya'da evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli ...
Gazipaşa'da yağmur, Alanya ve Demre'de dolu etkili oldu (2)
YEREL HABERLER Gazipaşa'da yağmur, Alanya ve Demre'de dolu etkili ...
Sağlık çalışanlarının çocuklarına ücretsiz kreş
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarının çocuklarına ücretsiz kreş
Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri vurdu Yüzlerce dönüm muz, ejder meyvesi ve sebze serasının yanı sıra narenciye ve ekili tarım arazilerine zarar verdi
YEREL HABERLER Manavgat'ta şiddetli dolu sera ve bahçeleri ...
Özel düzenekle evinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Özel düzenekle evinde kenevir yetiştiren şüpheli ...
Halk Et Satış Mağazalarında 1 yılda 321 ton et ürünü satıldı
YEREL HABERLER Halk Et Satış Mağazalarında 1 yılda 321 ton et ürünü ...
Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya katıldı
YEREL HABERLER Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya ...
Alanya'da evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Alanya'da evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli ...
Antalya şehidini uğurluyor
YEREL HABERLER Antalya şehidini uğurluyor
Antalya’da kısa süren şiddetli yağış sele sebep oldu Antalya’da metrekareye düşen 75 kilogram yağış, Gazipaşa ilçesinde su taşkınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Antalya’da kısa süren şiddetli yağış sele sebep ...
Antalya-Isparta yolunda devrilen sebze yüklü tır alev alev yandı Yanan tır, kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Antalya-Isparta yolunda devrilen sebze yüklü tır alev ...
Döşemealtı’nda parklara kış bakımı
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda parklara kış bakımı
Gazipaşa'da yağmur, Alanya ve Demre'de dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Gazipaşa'da yağmur, Alanya ve Demre'de dolu etkili ...
Gazipaşa'da yağmur, Alanya ve Demre'de dolu etkili oldu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Gazipaşa'da yağmur, Alanya ve Demre'de dolu etkili ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X