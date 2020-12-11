Zincirleme kazada, sivil polislerin ekip otosu alev aldı

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, zincirleme kazaya karışan sivil polislerin ekip aracında yangın çıktı. Kazada yaralanan olmazken, alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mevlana Caddesi'nden 100. Yıl yönüne seyir halindeki sivil polis otosu, Şarampol alt geçidinde, 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya dahil oldu. Çarpmanın etkisiyle sivil ekip otomobili, bir anda alev aldı. Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtan yükselen alevleri dakikalar içinde söndürdü. Yangın başka araca sıçramazken, ekip aracı kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan olmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2020-12-11 15:48:11



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