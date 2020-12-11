Uyuşturucu taciri, jandarmadan kaçamadı (2) 

TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalanıp gözaltına alınan Enes C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2020-12-11 23:15:34
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