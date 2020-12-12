E-Kitap koleksiyonu kullanımda

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Antalya Büyükşehir Belediyesi EKitap koleksiyonu kutuphaneler.antalya.bel.tr adresinden vatandaşların hizmetine sunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, pandemi koşullarında kütüphane hizmetlerinin sürdürülmesine yönelik çalışmalar kapsamında elektronik kütüphanecilik hizmetini vatandaşların kullanımına açtı. “Türkiye’nin en seçkin yayınevleri parmaklarınızın ucunda” sloganıyla kullanıma açılan EKitap koleksiyonu, okurlara ev rahatlığında kitap okuma ayrıcalığı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, vatandaşların kutuphaneler.antalya.bel.tr adresinden üyelik yaparak kütüphaneye gitmeden kütüphanelerdeki kitaplardan faydalanabileceğini belirtti. Vatandaşların 0 (242) 238 52 71 numaradan bilgi alabileceği de bildirildi.

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