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Eski sevgilinin 'Fatma'nın ölümü temiz olmayacak' şeklindeki tehdidi tutanak altına alınmış

DHA

Eski sevgilinin 'Fatma'nın ölümü temiz olmayacak' şeklindeki tehdidi tutanak altına alınmış


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da eski sevgilisi Fatma Y.'nin (28) park halindeki otomobilini ateşe vererek yaktığı iddiasıyla tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen A.H.Y.'nin (42), olayın ardından polislere söylediği "Fatma'nın ölümü temiz olmayacak. Yazık etti kendine" şeklindeki sözlerinin tutanak altına alındığı ortaya çıktı.
Kepez ilçesinde geçen ay yaşanan olayda, belediye çalışanı A.H.Y., eski sevgilisi Fatma Y.'nin otomobilini, arkadaşı O.T. ile ateşe verip, kaçtı. Fatma Y.'nin şikayetçi olmasının ardından yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 'nitelikli kasten mala zarar verme' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan A.H.Y ile O.T.'nn yargılanmasına önceki gün Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada tutuklu sanıklardan A.H.Y., Fatma Y.'nin eski sevgilisi olduğunu, yaktığı aracın kendisinin verdiği parayla alındığını buna karşın zararı karşılayacağını söyledi. O.T. ise A.H.Y'nin baskısı ile aracı yaktığını itiraf ederek, "Ben eylemimden dolayı pişmanım. Zararı karşılamak istiyorum. Ben sanıktan korktuğum için aracı yaktım. Bana 'milletvekiliyim' dedi. Beni ailemle tehdit etti. Bu nedenle yapmak zorunda kaldım" diye konuştu.
Fatma Y. de, "Hakim Bey size yalvarıyorum, bu adamı bırakmayın. Bu adam içeriden çıkarsa beni öldürecek. Can güvenliğim yok" diyerek, eski sevgilisi ile suç ortağının tutuklu kalmasını istedi.
Mahkeme, bilirkişi raporunda 70 bin TL olarak belirlenen araçtaki zararın iki sanık tarafından eşit şekilde karşılanmasına karar vererek, A.H.Y ile O.T.'yi tahliye etti.
AVUKATI, DHA'YA KONUŞTU
DHA'ya konuşan Fatma Y.'nin avukatı Mehmet Çalık, suçun iddianamede belirtildiği gibi mala zarar verme suçu olmadığını öne sürerek, şunları söyledi:
"Olay bir eziyet suçu. Çevre güvenliğini tehlikeye atma suçu. Bu konuda savcılık iddianameye hiçbir şey yazmamıştır. Bu kişi hakkında müvekkilimin şikayetine dayalı birçok dosya var. Savcılık sadece mala zarar vermeden dava açıyor. Biz bu iddianameye itiraz ettik. Savcılığın görevi aile koruma kanununu uygulamaktır. Ama bunu uygulamıyor. Tam tersi bizim verdiğimiz dilekçeleri görmezlikten geliyor. Ayrıca bu duruşmada sanığın tahliye edilmemesi için şöyle bir şey söyledim, 'Eğer bu şahıs serbest bırakılırsa, bir ay sonra müvekkilimin öldürüldüğüne dair dosya aynı mahkemeye gelecek'. Müvekkilimi kanun, mahkeme korumazsa kim koruyacak? Bunu Türk milletine kamuoyu önünde soruyorum."
Avukat Çalık, Fatma Y.'nin park halindeki otomobilini ateşe vererek yakan A.H.Y.'nin, olayın ardından polislere söylediği, "Fatma'nın ölümü temiz olmayacak. Yazık etti kendine" sözlerinin tutanak altına alındığını kaydetti.
İki polis memurunun imzaladığı tutanakta, "Mala zarar verme (oto kundaklama) olayını gerçekleştiren ve büromuzca tahkikatı yapılan A.H.Y. isimli şahıs, 22.00 sıralarında Covid-19 testi için aracımız ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü sırada araç içerisinde 'Fatma'nın ölümü temiz olmayacak. Yazık etti kendine' ifadesini kullanmış, şahıs daha sonra konu ile ilgili Covid-19 testi yapıldıktan sonra gerekli işlemler için tekrar büromuza intikal ettirilerek söylemiş olduğu ifadeler ile ilgili tutanak tanzim edilmiş olup, imzalanmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-12-12 11:00:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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