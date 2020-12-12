Altınyaka Yaylası, kısıtlama günlerinin gözdesi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınyaka Yaylası, kısıtlama günlerinin gözdesi oldu

DHA

Altınyaka Yaylası, kısıtlama günlerinin gözdesi oldu


Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesine bağlı yayla mahallelerinden 800 rakımlı Altınyaka, hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlama günlerini geçirmek isteyenlerin tercihi oldu.
Kumluca'ya bağlı Altınyaka Mahallesi'nde, kış mevsiminde halen sonbaharı andıran görüntüler ortaya çıkıyor. Havası ve verimli toprağıyla değişik meyvelerin yetiştirildiği yaklaşık 800 metre rakımında bulunan ve birçok rengi barındıran meyve bahçeleriyle hayran bırakan yayla, özellikle kısıtlama günlerini kent merkezi dışında geçirmek isteyenlerin tercihi haline geldi.
Kışın Kumluca ilçe merkezinde mali müşavirlik yapan, yaz mevsimini ise Altınyaka'da geçiren ve kiraz üreticiliği yapan Zeki Turan (64), "Altınyaka Yaylası'nda kış aylarının güzelliği daha bir başka oluyor. Buraya yerleşenler ya da yazlıkçı olup gelip gidenler bu güzellikleri görmek için hafta sonları da gelir. Cumartesi pazar buralarda kalırlar. Hafta sonunu geçirdikten sonra pazartesi günü işlerine dönmek için geri giderler. Köyümüz güzeldir. Yeşildir. Sonbaharı da güzeldir. İlkbaharı da güzeldir. Kışın karı da güzeldir. Buralara yerleşmek isteyenler arsa ve arazi temin ederler. Köyümüzün güzelliği anlatmakla bitmez. Herkesi bekleriz. Cumartesi pazar günleri de yurdumuzu etkisi altına alan pandemi nedeniyle kısıtlamadan yararlanan vatandaşlarımız hafta sonlarını burada geçirerek değerlendirir" dedi.
Mahalle sakinlerinden Selehattin Karakaya (54) ise, "Altınyaka'mız sonbaharda yaprakların dökümü ile çok güzel olur. Altınyaka'ya gelen yazlıkçılar cuma akşam gelir, iki gün geçirirler. Pazartesi günü de işlerine geri dönerler" diye konuştu.
1980'e kadar nahiye olan Altınyaka çok kalabalık bir nüfus oranına sahipken köyden şehre göçün çok olduğu yıllarda belirli bir süre özellikle yaşlıların yaşadığı yerdi. Son yıllarda şehirden köye dönüşler başlayınca Altınyaka yeniden eski sosyal ve ekonomik hareketliliğine kavuşmaya başladı. Zengin su kaynaklarına sahip Altınyaka'da artık gençler kiraz, ayva, elma ve armut gibi değişik meyveler üretmek için geri dönüyor. Genç nüfus meyvecilikten de çok iyi gelir elde ediyor. Kumluca ilçe merkezine 30, Antalya il merkezine ise 60 kilometre uzaklıkta olan Altınyaka'da market ve balık restoranları bulunuyor. Altınyaka'da bir de jandarma karakolu bulunuyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI
2020-12-12 11:03:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski sevgilinin 'Fatma'nın ölümü temiz olmayacak' şeklindeki tehdidi tutanak altına alınmış
YEREL HABERLER Eski sevgilinin 'Fatma'nın ölümü temiz olmayacak' ...
Lider Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini almak istiyor
YEREL HABERLER Lider Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini ...
Muratpaşa Belediyesi'nden liselere spor salonu
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi'nden liselere spor salonu
E-Kitap koleksiyonu kullanımda
YEREL HABERLER E-Kitap koleksiyonu kullanımda
Pandemi sürecinde hamileler ve yeni doğum yapmış annelere uyarı
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde hamileler ve yeni doğum yapmış ...
Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor
YEREL HABERLER Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor
Kadının 'tehlikedeyim' ihbarı, en fazla 10 saniyede ulaşıyor
YEREL HABERLER Kadının 'tehlikedeyim' ihbarı, en fazla 10 saniyede ...
Aileler de online eğitime uyum sağlamalı
YEREL HABERLER Aileler de online eğitime uyum sağlamalı
Yalancı bahara aldanan muşmula ağacı çiçek açtı
YEREL HABERLER Yalancı bahara aldanan muşmula ağacı çiçek açtı
Uyuşturucu taciri, jandarmadan kaçamadı (2) 
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri, jandarmadan kaçamadı (2) 
Aytemiz Alanyaspor´dan hakem hatalarına sert tepki
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor´dan hakem hatalarına sert tepki
Aldatıldığından şüphelenen koca, eşi ve kuzenini tabancayla yaraladı
YEREL HABERLER Aldatıldığından şüphelenen koca, eşi ve kuzenini ...
Büyükşehir'den sağanak yağmur önlemleri
YEREL HABERLER Büyükşehir'den sağanak yağmur önlemleri
Alanyaspor’dan hakem hatalarına tepki Metin Fahri: “Bu ligde bir Anadolu takımının lider olması kimseyi rahatsız etmemeli”
YEREL HABERLER Alanyaspor’dan hakem hatalarına tepki Metin Fahri: ...
Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya katıldı (2)
YEREL HABERLER Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya ...
Başkan Böcek Kılıçdaroğlu başkanlığındaki çevrim içi toplantıya katıldı Kılıçdaroğlu'ndan Böcek'e : “Antalya ve partiye lazımsın” Başkan Böcek: "Antalya ile ilgili tereddüttünüz olmasın. Partimizin oyunu da zirveye taşıyacağız”
YEREL HABERLER Başkan Böcek Kılıçdaroğlu başkanlığındaki çevrim içi ...
Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı Eşi ve teyzesinin oğlunun buluşma noktasına gidip kurşun yağdırdı Karısı ve teyzesinin oğlunu vurdu. "Pişmanım, Aile Meselesi’ dedi Vurulan adam üzerine atlayıp durdurduğu otomobille jandarma kontrol noktasına sığındı Yaralı adamdan durumu öğrenen jandarma, öfkeli eşi yaraladığı eşinin başında beklerken yakaladı
YEREL HABERLER Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı Eşi ve ...
Uyuşturucu taciri, jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri, jandarmadan kaçamadı
Alanya’da kovalanan otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Alanya’da kovalanan otomobilden silah ve uyuşturucu ...
Zincirleme kazada sivil polis aracı yandı
YEREL HABERLER Zincirleme kazada sivil polis aracı yandı
Eski sevgilinin otomobilin kundakladı, ilk duruşmada serbest kaldı
YEREL HABERLER Eski sevgilinin otomobilin kundakladı, ilk duruşmada ...
Zincirleme kazada, sivil polislerin ekip otosu alev aldı
YEREL HABERLER Zincirleme kazada, sivil polislerin ekip otosu alev ...
Deri sektörünün 2021 hedefi ihracatta yüzde 30 büyüme 14 ülkeden bin yabancı alım için Antalya’da
YEREL HABERLER Deri sektörünün 2021 hedefi ihracatta yüzde 30 ...
Antalya Devlet Konservatuvarı Öğrencilerine Music and Stars Awards Ödülü
YEREL HABERLER Antalya Devlet Konservatuvarı Öğrencilerine Music and ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X