Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, Türkiye ve Avrupa muaythai şampiyonluğu kazandıktan sonra pandemi sürecinde spor salonlarında faaliyetlerin kısıtlanması nedeniyle Batman'da yaşayan ailesinin yanına yerleşen 20 yaşındaki Ahmet Ertekin, inşaat işlerinde çalışarak askerlik harçlığını kazanıyor. İnşaatlarda çimento çuvalı kaldırıp, balyozla taş kırarak bir taraftan da formunu korumaya çalışan milli sporcu, askerden gelince dünya şampiyonluğu hayalini de gerçekleştirmek istiyor.

Ahmet Ertekin, Antalya'da lise döneminde arkadaşından yediği dayak sonrası 4 yıl önce kendisini korumak amacıyla muaythai'ye başladı. Antrenörü Yasin Urlu yönetiminde antrenman yapan Ertekin, 2 yıl önce katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Ailesi Batman'a taşınma kararı alırken, Ertekin, okuldan mezun olduktan sonra spor hayatında başarılı olmak için Antalya'da kalmayı tercih etti. Antrenman yaptığı salonda kalan, zaman zaman da aile büyüklerinin evinde misafir olan Ertekin, geçimini sağlamak için inşaat işçiliği, restoran ve kafelerde garsonluk, bulaşıkçılık, kuryelik yaptı.

İŞSİZ KALSA DA HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİ

Başarılı bir sporcu olmayı hedefleyen Ahmet Ertekin, milli takım formasıyla geçen yıl katıldığı Antalya Açık Avrupa Federasyon Kupası'nda şampiyonluk kazandı. Geçimini sağlayabilmek için bulduğu her işte çalışarak para kazanmaya çabalayan Ertekin, işsiz kaldığı dönemlerde de spordan vazgeçmedi. İşsiz olmasına rağmen gelecekte başarı kazanarak hayallerine ulaşmayı hedefleyen Ertekin, pandemi nedeniyle spor salonlarının faaliyetlerinin azalması nedeniyle memleketi Batman'a gitti.

ÇİMENTO ÇUVALI KALDIRIP, BALYOZLA TAŞ KIRIYOR

Batman'da inşaat işlerinde çalışan Ahmet Ertekin, formunu korumak için antrenmanlara da devam ediyor. Ailesine ekonomik katkı sağlamak ve harçlığını çıkarmak için bahçe duvarı örme gibi inşaat işlerinde çalışan Ertekin, mesaisinde de spor yapmayı sürdürüyor. Çimento çuvalı taşırken cimnastik hareketleri yapan, balyozla taş kıran Ertekin, çalışma ortamındaki zorlukları spor yaparak eğlenceli hale dönüştürüyor. Ertekin, mesai saati dışında da evinin yakınındaki boş alanlarda koşup, taşlarla ağırlık kaldırarak formunu korumaya çalışıyor.

HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Pandemi sürecinde spor müsabakalarına verilen arada askerlik görevini yerine getirmeyi planlayan Ahmet Ertekin, inşaat işlerinden kazandığı parayla asker harçlığını çıkarmak için yoğun tempoyla mesaiye devam ediyor. Milli sporcu inşaat işlerinde çalışıp, hem spor yapıyor hem de para kazanıp, ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Pandemi sürecinden dolayı Batman'daki ailesinin yanına gitmeye karar verdiğini anlatan milli sporcu Ahmet Ertekin, "Askere gidip vatani görevimi yerine getirmeyi istiyorum. Babamın mesleği olan duvar örme ve inşaat işlerinde çalışarak zamanımı geçiriyorum. Asker harçlığımı çıkarıp, aileme katkı sağlıyorum. Yaptığım sporla bağdaşan bir iş. Çalışırken spor yapıyorum. Askerde de sporuma devam etmek istiyorum. Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Hedefim dünya şampiyonluğunu kazanmak" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sporcunun inşaatta çalışması

Sporcunun çimento torbası ile çalışma yapması

Sporcudan görüntüler

RÖP:Ahmet Ertekin

Detaylar

(HABER: Tolga YILDIRIM KAMERA: ANTALYA, DHA)

DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2020-12-12 11:19:00



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