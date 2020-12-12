Kısıtlama saatinde bariyerleri parçalayıp 10 metreden aşağı uçtu Burnu bile kanamayan sürücüye kısıtlamayı ihlal cezası kesildi

Manavgat’ta yol kenarındaki bariyerleri parçalayarak 10 metre yüksekten aşağıya uçan otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Tepe üstü çakılan ve hurdaya dönen otomobilden çıkan otomobil sürücüsü Gökhan Uludoğan, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırılırken sokağa çıkma cezası uygulandı.

Kaza, AlanyaAntalya D400 Karayolu Manavgat Çevreyolu köprüsü yakınlarında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Gökhan Uludoğan’ın kullandığı 07 ABY 617 plakalı otomobilin, yağmurdan kayganlaşan yolda aşırı hız ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çevreyolu köprüsünü geçtikten sonra bariyerleri parçalayarak yaklaşık 10 metreden molozların üzerine düştü.

Tepe üzeri çakılan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan otomobil sürücüsü Uludoğan, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından tedbir amaçlı olarak olay yerinin yakınında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Gökhan Uludoğan’a sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı bildirildi.

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