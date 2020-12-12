Kısıtlama saatinde bariyerleri parçalayıp 10 metreden aşağı uçtu Burnu bile kanamayan sürücüye kısıtlamayı ihlal cezası kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlama saatinde bariyerleri parçalayıp 10 metreden aşağı uçtu Burnu bile kanamayan sürücüye kısıtlamayı ihlal cezası kesildi

İHA

Kısıtlama saatinde bariyerleri parçalayıp 10 metreden aşağı uçtu Burnu bile kanamayan sürücüye kısıtlamayı ihlal cezası kesildi

Manavgat’ta yol kenarındaki bariyerleri parçalayarak 10 metre yüksekten aşağıya uçan otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Tepe üstü çakılan ve hurdaya dönen otomobilden çıkan otomobil sürücüsü Gökhan Uludoğan, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırılırken sokağa çıkma cezası uygulandı.
Kaza, AlanyaAntalya D400 Karayolu Manavgat Çevreyolu köprüsü yakınlarında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Gökhan Uludoğan’ın kullandığı 07 ABY 617 plakalı otomobilin, yağmurdan kayganlaşan yolda aşırı hız ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çevreyolu köprüsünü geçtikten sonra bariyerleri parçalayarak yaklaşık 10 metreden molozların üzerine düştü.
Tepe üzeri çakılan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan otomobil sürücüsü Uludoğan, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından tedbir amaçlı olarak olay yerinin yakınında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Gökhan Uludoğan’a sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaza yapan sürücüye, kısıtlamayı ihlalden ceza
YEREL HABERLER Kaza yapan sürücüye, kısıtlamayı ihlalden ceza
Antalya'nın endişelendiren kuraklık haritası Antalya’da sıcaklığın 2100’e kadar iyimser toplamda 3.3, kötümser tabloda ise 5.6 derece artacağı öngörülüyor Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik: “Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün Antalya havzasındaki yaptığı modelleme çalışmasında sıcaklığın 2100 yılına kadar iyimser tabloda 3.3 derece, kötümser tabloda ise 5.6 derece artacağını görüyoruz” “Bu da iklim krizi olacağı anlamına geliyor. Yapılan çalışmalarda 2090’lı yıllara kadar iklim değişikliğine bağlı kalarak, yağışların günümüzdekine kıyasla yüzde 27 azabileceğini net olarak söyleyebiliriz” “Bu rakamlar kriz anlamına geliyor. Küresel anlamda yapılan çalışmalarda bırakın 3 dereceyi, 5 dereceyi 1-2 derecenin bile bölgede insanlar ve canlılar üzerinde krize dönüştüğünü söyleyebiliriz” “Korkuteli’nin yer altı su kaynakları 50 yıl içinde yüzde 70 oranında azaldı” “Böyle giderse Korkuteli’nde bırakın tarımsal amaçlı su kullanımını, içme suyu bile bulamayacağımızı söyleyebiliriz”
YEREL HABERLER Antalya'nın endişelendiren kuraklık ...
"AÜ'de geliştirilen 5 aşı adayından 3'ü ı hayvanlar üzerinde test edildi, sonuçlar umutlandırdı Akdeniz Üniversitesi, 3 aşı adayı için 1 ay sürecek toksikoloji sonucunu bekliyor Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Biyoteknoloji Enstitüsü Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov: "Antigen için yapılacak olan toksikoloji testleri için, 1 ay zaman talep eder, ardından insanlar üzerindeki testlere geçebiliriz" "Çin aşısı, inaktif edilmiş aşıdır, bizim aşımızdan farklı bir aşıdır. Bizim aşımız protein temellidir, bitki yapraklarından antigenler üretir, insan vücuduna dahil ederiz" "Bu aşıların diğer aşılara göre avantajları vardır, güvenilirdir, proteindir, insan vücuduna verilen dozları kontrol edebiliriz"
YEREL HABERLER "AÜ'de geliştirilen 5 aşı adayından 3'ü ı hayvanlar ...
Kısıtlama günlerinin de yaylayı tercih ettiler Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını yaylada değerlendiriyorlar
YEREL HABERLER Kısıtlama günlerinin de yaylayı tercih ettiler Korona ...
Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor
YEREL HABERLER Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor
Altınyaka Yaylası, kısıtlama günlerinin gözdesi oldu
YEREL HABERLER Altınyaka Yaylası, kısıtlama günlerinin gözdesi oldu
Eski sevgilinin 'Fatma'nın ölümü temiz olmayacak' şeklindeki tehdidi tutanak altına alınmış
YEREL HABERLER Eski sevgilinin 'Fatma'nın ölümü temiz olmayacak' ...
Lider Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini almak istiyor
YEREL HABERLER Lider Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini ...
Muratpaşa Belediyesi'nden liselere spor salonu
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi'nden liselere spor salonu
E-Kitap koleksiyonu kullanımda
YEREL HABERLER E-Kitap koleksiyonu kullanımda
Pandemi sürecinde hamileler ve yeni doğum yapmış annelere uyarı
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde hamileler ve yeni doğum yapmış ...
Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor
YEREL HABERLER Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor
Kadının 'tehlikedeyim' ihbarı, en fazla 10 saniyede ulaşıyor
YEREL HABERLER Kadının 'tehlikedeyim' ihbarı, en fazla 10 saniyede ...
Aileler de online eğitime uyum sağlamalı
YEREL HABERLER Aileler de online eğitime uyum sağlamalı
Yalancı bahara aldanan muşmula ağacı çiçek açtı
YEREL HABERLER Yalancı bahara aldanan muşmula ağacı çiçek açtı
Uyuşturucu taciri, jandarmadan kaçamadı (2) 
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri, jandarmadan kaçamadı (2) 
Aytemiz Alanyaspor´dan hakem hatalarına sert tepki
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor´dan hakem hatalarına sert tepki
Aldatıldığından şüphelenen koca, eşi ve kuzenini tabancayla yaraladı
YEREL HABERLER Aldatıldığından şüphelenen koca, eşi ve kuzenini ...
Büyükşehir'den sağanak yağmur önlemleri
YEREL HABERLER Büyükşehir'den sağanak yağmur önlemleri
Alanyaspor’dan hakem hatalarına tepki Metin Fahri: “Bu ligde bir Anadolu takımının lider olması kimseyi rahatsız etmemeli”
YEREL HABERLER Alanyaspor’dan hakem hatalarına tepki Metin Fahri: ...
Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya katıldı (2)
YEREL HABERLER Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya ...
Başkan Böcek Kılıçdaroğlu başkanlığındaki çevrim içi toplantıya katıldı Kılıçdaroğlu'ndan Böcek'e : “Antalya ve partiye lazımsın” Başkan Böcek: "Antalya ile ilgili tereddüttünüz olmasın. Partimizin oyunu da zirveye taşıyacağız”
YEREL HABERLER Başkan Böcek Kılıçdaroğlu başkanlığındaki çevrim içi ...
Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı Eşi ve teyzesinin oğlunun buluşma noktasına gidip kurşun yağdırdı Karısı ve teyzesinin oğlunu vurdu. "Pişmanım, Aile Meselesi’ dedi Vurulan adam üzerine atlayıp durdurduğu otomobille jandarma kontrol noktasına sığındı Yaralı adamdan durumu öğrenen jandarma, öfkeli eşi yaraladığı eşinin başında beklerken yakaladı
YEREL HABERLER Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı Eşi ve ...
Uyuşturucu taciri, jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri, jandarmadan kaçamadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X