Serik'te denizde hortum çıktı

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesi açıklarında, denizde hortum çıktı. Hortum kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu.

Serik lçesine bağlı Boğazkent ve Belek Mahalleleri açığında, bugün saat 12.00 sıralarında denizde hortum çıktı. Su yüzeyinde ilerleyen hortum 2 mahalleden de görüldü. Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği hortum bir süre sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-12-12 13:48:14



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