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Eski sevgilisinin otomobilini yakan zanlının tehdit içerikli sözleri pes dedirtti F.Y'nin avukatı Mehmet Çalık: "Eziyet suçu gözardı ediliyor" "'F'nin ölümü temiz olmayacak. Yazık etti kendine" sözleri var. Ondan da suç duyurusunda bulunacağız, hem de tutukluluğa itiraz edeceğiz. Araba yüzünden tazminat davası açacağız."

İHA

Eski sevgilisinin otomobilini yakan zanlının tehdit içerikli sözleri pes dedirtti F.Y'nin avukatı Mehmet Çalık: "Eziyet suçu gözardı ediliyor" "'F'nin ölümü temiz olmayacak. Yazık etti kendine" sözleri var. Ondan da suç duyurusunda bulunacağız, hem de tutukluluğa itiraz edeceğiz. Araba yüzünden tazminat davası açacağız."

Antalya’da eski sevgilisinin otomobilini arkadaşı ile yaktığı iddia edilen kişiler ilk duruşmanın ardından tahliye edildi. Şiddet mağduru kadının avukatı Mehmet Çalık ise, “Sanığın tahliye edilmesine itiraz edeceklerini, ayrıca sanığın tehdit sözlerine suç duyurusunda bulunacaklarını ve tazminat davası açacaklarını bildirdi.
Kepez ilçesinde geçtiğimiz ay yaşanan olayda, bir belediyenin çalışanı 42 yaşındaki A.H.Y, iddiaya göre eski sevgilisi F.Y.'nin (28) otomobilini arkadaşı O.T.(27) ile yaktı ve kaçtı. F. Y.'nin şikayetiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında “nitelikli kasten mala zarar verme” suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan A.H.Y ile arkadaşı O.T.'nin yargılanmasına Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesinde başlandı.
Duruşmada A.H.Y, F.Y,'nin eski sevgilisi olduğunu, yaktığı aracın kendisinin verdiği parayla alındığını buna karşın zararı karşılamaya hazır olduğunu belirtti. Sanıklarda O.T. ise olayı A.H.Y'nin baskısı ile yaptığını anlatarak “Eylemimden dolayı pişmanım. Zararı karşılamak istiyorum. Sanıktan korktuğum için aracı yaktım" dedi. F.Y, ise “Hakim Bey size yalvarıyorum, bu adamı bırakmayın. Bu adam içeriden çıkarsa beni öldürecek. Can güvenliğim yok" diyerek, eski sevgilisi ile suç ortağının tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme, bilirkişi raporunda 70 bin TL olarak belirlenen araçtaki zararın iki sanık tarafından eşit şekilde karşılanmasına karar vererek, A.H.Y ile O.T.'yi tahliye etti.

"İtiraz edecekler"
F.Y'nin avukatı Mehmet Çalık, suçun iddianamede belirtildiği üzere mala zarar verme suçu olmadığını öne sürerek, şahısların tahliyesini üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.
Pazartesi günü karara itiraz edeceklerini anlatan Çalık, “Bu şahsın müvekkilime yaptığı diğer işleri söyleyeceğiz. Olay bir eziyet suçu. Çevre güvenliğini tehlikeye atma suçu. Bu konuda savcılık iddianameye hiçbir şey yazmamıştır. Bu kişi hakkında müvekkilimin şikayetine dayalı birçok dosya var. Savcılık sadece mala zarar vermeden dava açıyor. Araba yakmaya kadar geçen safhalar var. Müvekkilimi yolda çeviriyor, evine baskın yapıyor. Müvekkilimin arkadaşının aracını parçalıyor. Sürekli takip ediyor, işten attırıyor. Bütün bunlar pas geçiliyor, sadece araba yakmayla ilgileniliyor" dedi.

"Eziyet suçu var"
Bu zamana kadar yaşanan safhanın eziyet suçunu oluşturduğunu yineleyen Çalık, "Eziyet suçu, diye bir suç var. Devlet memurları yaparsa işkence, sivil şahıs yaparsa eziyet oluyor. Bunu gözardı ediyorlar, şahsı tahliye ediyorlar. Biz tutukluluğa itiraz edeceğiz. A.H.Y.'nin, olayın ardından polislere söylediği, “F'nin ölümü temiz olmayacak. Yazık etti kendine" sözleri var. Ondan da suç duyurusunda bulunacağız, hem de tutukluluğa itiraz edeceğiz. Araba yüzünden tazminat davası açacağız" ifadelerine yer verdi.

"Şiddet artıyor"
Müvekkilinin hayati tehlikesi olduğunun altını çizen Mehmet Çalık, “ Sırasıyla şiddet artıyor. Arabayı yaktı, en son kadını öldürecek. Bu şahıs normal bir kişi değil. Bu kişi bir belediyede çalışıyor" dedi.
Polislerce imzalanan tutanakta ise “Mala zarar verme (oto kundaklama) olayını gerçekleştiren ve büromuzca tahkikatı yapılan A.H.Y. isimli şahıs, 22.00 sıralarında Covid19 testi için aracımız ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü sırada araç içerisinde 'Fatma'nın ölümü temiz olmayacak. Yazık etti kendine' ifadesini kullanmış, şahıs daha sonra konu ile ilgili Covid19 testi yapıldıktan sonra gerekli işlemler için tekrar büromuza intikal ettirilerek söylemiş olduğu ifadeler ile ilgili tutanak tanzim edilmiş olup, imzalanmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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