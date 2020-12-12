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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş kafilesi Antalya´ya geldi

DHA

Beşiktaş kafilesi Antalya´ya geldi


Yücel BULUT / GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) BEŞİKTAŞ, yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı için uçakla Antalya´nın Gazipaşa ilçesine geldi.
Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi Gazipaşa´ya geldi. Saat 17.15'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla GazipaşaAlanya Havalimanı'na inen siyah beyazlı takımı karşılamak için pandemi dönemi ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle taraftar gelemedi. Futbolcular ve teknik heyet, otobüse binip Alanya´ya hareket etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kafilenin çıkışı
- Takımın otobüse binmesi
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT
2020-12-12 18:31:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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