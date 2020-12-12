Beşiktaş kafilesi Antalya´ya geldi

Yücel BULUT / GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) BEŞİKTAŞ, yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı için uçakla Antalya´nın Gazipaşa ilçesine geldi.
Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi Gazipaşa´ya geldi. Saat 17.15'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla GazipaşaAlanya Havalimanı'na inen siyah beyazlı takımı karşılamak için pandemi dönemi ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle taraftar gelemedi. Futbolcular ve teknik heyet, otobüse binip Alanya´ya hareket etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kafilenin çıkışı
- Takımın otobüse binmesi
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT
2020-12-12 18:31:59
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