Beşiktaş, Alanya’da Aytemiz Alanyaspor ile yarın karşılaşacak olan Beşiktaş, Alanya’ya geldi.

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Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile yarın karşılaşacak olan Beşiktaş, Alanya’ya geldi.

GazipaşaAlanya Havalimanı'na gelen Teknik Direktör Sergen Yalçın liderliğindeki siyahbeyazlı kafileyi, yeni tip koran virüs tedbirleri kapsamında sadece görevliler karşıladı.

Havalimanında bekleyen otobüse binen siyahbeyazlı kafile, ardından konaklayacağı otele geçti.

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