Yazın nüfusu 2 milyona kadar ulaşan Muratpaşa’da suç işleme oranı yüzde 17 azaldı KADES üzerinden gelen bin 102 çağrıya anında müdahale edildi Korona virüs tedbirlerine uymayan 115 kişi hakkında adli işlem, 3 bin 750 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı

Antalya’nın 510 bin olan nüfusu yaz aylarında 2 milyona kadar ulaşan Muratpaşa ilçesinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bu yıl suç işleme oranı yüzde 17 oranında azalırken, kadına şiddetle mücadelede de başarılı sonuçlar alındı. Uygulamaya girdiği 2018 yılından bu yana Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen bin 102 çağrıya anında müdahale eden ekipler, koruma altındaki hiçbir kadının zarar görmesine izin vermedi.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Polis vatandaşın huzur ve güven içinde kalabilmesi için suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadele ediyor, yapılan çalışmalarla adeta kuş uçurtmuyor. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 2019 tutuklu sayısı ile 2020 tutuklu sayısı karşılaştırıldığında tutuklu sayısında yüzde 250’lik bir başarı görüldü.



2019 yılına göre suç oranında yüzde 17’lik azalma

Muratpaşa sorumluluk alanının genişliği, çok sayıda turistik noktanın bulunması, ekonomik cazibesi ve mevsimsel özellikleri sebebiyle yerli ve yabancı birçok kişinin ilgi odağı konumunda. 56 mahalleden oluşan ve 510 bin kişilik ilçenin nüfusu yaz aylarında 2 milyona kadar çıkıyor. İlçenin konumunun önemi dolayısıyla da güvenlik tedbirleri kapsamında suçlulara göz açtırılmıyor. 2019 yılı NisanKasım aylarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olaylarda yüzde 17’lik bir azalma sağlandı. Kişilere karşı işlenen suç oranı 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 14 azaldı. Topluma karşı işlenen suçlarda yüzde 25’lik, millete ve devlete karşı işlenen suçlarda yüzde 33’lük, takibi gereken suçlarda ise yüzde 43’lük bir azalma meydana geldi.



Muratpaşa Emniyeti’nden korona virüs ile mücadele

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Covid19 salgını ile mücadelede özverili çalışmalarıyla da dikkat çekti. Korona virüsle mücadele kapsamında ilçedeki denetimlerini arttıran Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, salgının başlangıcından Kasım ayına kadar olan sürecin raporunu çıkardı. Raporda en çok ceza kesilen iş yerleri arasında eğlence amaçlı toplanma (kumar parti), bar, kafeterya, dernek lokalleri, restoranlar bulunurken, sokağa çıkma yasağına uymayanlar, karantina yasağına uymayanlar ve sosyal mesafe ihlali yapanlara yaptırım uygulandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında 115 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 3 bin 750 kişi hakkında ise idari işlem gerçekleştirildi.



KADES üzerinden gelen bin 102 çağrıya müdahale edildi

Kadınların ve çocukların her türlü şiddete maruz kalmasını engellemek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan Kadın destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen çağrılar da anında karşılık buldu. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görev alanında 2018 yılından bu yana bin 102 kişi KADES üzerinden yardım çağrısında bulundu. Çağrılara anında cevap verip 3 dakika içinde bölgeye intikal eden ekipler, Aile İçi Büro Amirliği’nden koruma kararı aldıran kadınların zarar görmesini engelledi.

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