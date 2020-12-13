Ay Deresi yeşilleniyor

Kepez Belediyesi, geçmiş yıllarda gecekondu yapılaşması ve su baskınlarıyla gündeme gelen ilçenin doğu yakasındaki Ay Deresi’nin çevresini, rekreasyon projesiyle nefes alınabilecek bir yeşil vadi haline getiriyor. Proje, gecekondu yapılaşmasından temizlenen 35 bin m2 alana yapılacak.

Kepez ilçesinin doğusunda bulunan ve yağışlı havalarda aktif olan Ay Deresi, vaktiyle çevresindeki gecekondularda yaşanan mülkiyet sorunları ile aşırı yağışlar sonrası oluşan su baskınlarıyla bilinen bir bölgeydi. Hüsnü Karakaş ile Baraj mahallelerinden geçen Ay Deresi, ilçenin doğusundaki yağmur sularını, bağlandığı Düden Çayı’na aktarması bakımından da önem taşıyor.

Kepez Belediyesi, ilk olarak geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği yağmur suyu drenaj ve dere ıslah çalışmalarıyla Ay Deresi’nin çevresinde, aşırı yağmurlar sonrası yaşanan su baskınlarını ortadan kaldırmıştı. Daha sonra ise derenin çevresindeki yeşil alan bandında kalan gecekonduların mülkiyet sorunu çözülmüştü.

Kepez’in doğusuna dev yeşil alanKepez Belediyesi, sadece Ay Deresi’nin değil, Hüsnü Karakaş Mahallesi ile çevredeki diğer mahallelerin de, mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözerek, bölgede modern yapılaşmanın önünü açmıştı.Toplu konut projesinin de yapıldığı bölgeye, şimdi de dev bir yeşil alan kazandırılıyor. Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde, Ay Deresi’nin yanında gecekondulardan temizlenen 35 bin m2.lik arazi, yeşil alana dönüştürülüyor.



Ay Deresi’ne rekreasyon projesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, alt yapı çalışması yapılan yolları incelemek için gittiği Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde, Ay Deresi Rekreasyon Projesi’ni açıkladı. Başkan Tütüncü, Muhtar Ahmet Acar ve bürokratlarıyla rekreasyon projesinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.



Gecekondu gitti, modern konutlar geldi

Açıklamasında, göreve geldiği 2009’da Ay Deresi bölgesinin, Türkiye'nin en çarpık kentleşmenin yaşandığı noktalardan biri olduğuna işaret eden Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bölgede müthiş bir gecekondu stoku ile yıllardır çözülemeyen mülkiyet sorunları vardı. Yıllar içerisinde bu sorunları çözdük. Bölgede kat artışı imkânı getiren imar düzenlemesini yaptık. Mülkiyet sorununu çözdüğümüz gecekonduların tapularını da teslim ettik. Şimdi bölgede, Türkiye’nin önemli kentsel dönüşüm projeleri yapılıyor. Kentsel dönüşümle Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde bambaşka bir şehir dokusu hâkim olmaya başladı. Geçtiğimiz dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel'in, Altınova Korkuteli Kavşağı arasında açmış olduğu yol da, bölgeye çok önemli bir değer kazandırdı.”



35 bin m2 yeşil alan gecekondu işgalinden temizlendi

Tütüncü, Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde, Ay Deresi’nin hemen yanındaki 35 bin m2.lik yeşil alanı, gecekondu işgalinden kurtardıklarını belirterek, “Rekreasyon projesini yapacağımız yeşil alan içerisindeki gecekondu sahibi olan hemşerilerimize tapularını verdik. Devletimiz, kendilerine kentsel dönüşümden kira bedellerini de ödedi. Daha sonra alan gecekondulardan temizlendi.” açıklamasını yaptı.



Çarpık yapılaşma gidiyor, doğal yaşam geliyor

Gecekondulardan temizlenen ve imar planında park olan 35 bin m2.lik alanda güzel bir rekreasyon projesi gerçekleştireceklerini aktaran Tütüncü, açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Hüsnü Karakaş Mahallesi Ay Deresi Rekreasyon Projesi, son derece güzel, nitelikli bir yeşil alan çalışması olacak. Vaktiyle gecekonduların olduğu bu mahallede, rekreasyon projemiz değişimi ve dönüşümü de anlatan bir çalışma olacak. Güzel bir yeşil alan projesiyle, eskiden gecekonduların olduğu Ay Deresi’nin çevresindeki 35 bin m2 alanı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Vaktiyle gecekondu stoku altındaki alanı, gecekondulardan arındırarak yeşil bir araziye dönüştürüyoruz. Yeni imar planlarında bölgede yoğun bir yerleşim öngörülüyor. Bu kapsamda 35 bin m2 yeşil alan, modern konutların ortasında nefes alınan bir ortam olacak.”



Ayı Deresi Rekreasyon Projesi’nde neler var?

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Hüsnü Karakaş Mahallesi Ay Deresi Rekreasyon Projesi’nin yapımına önümüzdeki günlerde başlayacak. Proje 2 etap halinde yapılacak. 1. etap kapsamında zemin düzenleme çalışması yapılacak. Daha sonra taş ve molozlardan temizlenecek olan park alanına toprak serilecek. Sondaj ve sulama tesisatı çalışmalarından sonra ise alana çim ekilecek ve yetişmiş portakal, limon ve zeytin ağaçları dikilecek. Alan içerisindeki mevcut yeşil doku da korunacak. Son olarak 35 bin m2 arazinin rekreasyon alanı olarak projesi hazırlanacak. Bu projeye göre, alanın 2. etap çalışmasına geçilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.