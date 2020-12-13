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2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 'mala zarar verilmedi' gerekçesiyle cezasız kaldı

DHA

2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 'mala zarar verilmedi' gerekçesiyle cezasız kaldı


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 2 aylık buzağıya cinsel saldırıda bulunduğu, DNA örnekleriyle kesinleşen G.E. (67) hakkında, mala zarar verme suçu oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Buzağının sahibi Abdulkerim Gürbüz, G.E.'nin ceza almasını isterken, Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Avukat Alev Arsan ise kararın hatalı olduğunu ve suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
Olay, 9 Ağustos günü Gazipaşa ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşandı. Hayvancılık yapan Abdulkerim Gürbüz, arkadaşıyla birlikte piknik için hazırlanırken hayvanlarına yem ve su vermek için ahıra gitti. Ahırın kapısının açık olmasından şüphelenen Gürbüz, içeri girdiğinde, iddiaya göre G.E.'nin 2 aylık buzağıya cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Ahıra giren Gürbüz'ü gören G.E., panikleyerek indirdiği pantolonunu çekmeye çalıştı.
Gürbüz'ün şikayeti üzerine Jandarma ekipleri tarafından gözaltına G.E.,  ifadesinde suçlamayı kabul etmedi. Şüpheli, kümes hayvanlarına zarar veren köpeğe bakmak için ahıra girdiğini ileri sürdü. Şüpheli G.E'den ve buzağıdan alınan örnekler ise Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Gelen sonuçlarda  G.E.'nin DNA'sıyla buzağıdan alınan DNA'nın uyumlu olduğu belirtildi.
CEZA VERİLMEDİ
Konuyu inceleyen Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, G.E.'nin 'mala zarar verme' suçunu işlemediğini, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre idari para cezasıyla cezalandırılmasına, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Karara, buzağının sahibi Abdulkerim Gürbüz ve hayvan severler tepki gösterdi. Böyle bir olay yaşadığı için çok üzgün olduğunu belirten Abdulkerim Gürbüz, "Buzağıma G.E.'nin cinsel saldırıda bulunduğunu gördüm. Savcılık tarafından bunun cezasının olmadığı bildirildi. Şahsın, ceza almasını istiyorum ki kimseye bir daha bu eylemi yapamasın" dedi.
KARARA İTİRAZ VE SUÇ DUYURUSU
Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Avukat Alev Arsan ise kararın hatalı olduğunu belirtti. Alev Arsan, "G.E. isimli kişi Abdulkerim Gürbüz tarafından suçüstü yakalanıyor. Müvekkilimiz suç duyurusunda bulunuyor; ancak Cumhuriyet Savcılığı tarafından 'mala zarar verme' suçu oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı veriliyor. Halbuki Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından alınan swap örneklerinde şüpheli G.E.'nin DNA örnekleriyle, buzağıdan alınan örneklerdeki DNA örnekleri eşleşiyor. Yani şüpheli tarafından buzağıya cinsel saldırıda bulunulduğu açık ve net olarak belgeleniyor. Biz bu hatalı karara, itiraz ettik, eksik yapılan nitelendirme nedeniyle de konut dokunulmazlığının ihlali ve hayasızca hareketler suçundan dolayı ek suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.
'BU SAPKIN DÜŞÜNCELERLE YAPILMIŞ BİR EYLEMDİR'
Hayvan istismarının son yıllarda Antalya'da sıkça yaşandığını belirten Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, "Bu şahıs hayvan sahibi tarafından yakalanıyor. Alınan DNA örnekleri sonucunda şahsın hayvana cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkıyor. Türk Ceza Kanunu'nda hayvanlar 'mal' olarak geçtiği için burada 'mala zarar verme' suçu teşkil etmediği gerekçe gösterilerek şahsa, idari para cezası uygulanması isteniyor. Çok üzüldük, insan veya hayvan fark etmez. Bu sapkın düşüncelerle yapılmış bir eylemdir" dedi.
'YALNIZCA PARA CEZASI VERİLİYOR'
Hayvan istismarında cezaların caydırıcı olmadığını söyleyen Yanık, "Bunun bir cezası olmalı. 'Hayasızca hareketler' suçu maddesinde hayvanla cinsel ilişki aslında mevcut ama ne yazık ki mahkemelerimiz bu cezaları vermiyor. Bu kişiler, maalesef ceza almıyor, cüzi para cezaları alıp eylemlerine devam ediyor. Olan yine hayvanlara oluyor. Bakanlığımızın bu konuyla ilgili önlem almasını, caydırıcı cezalar verilmesini istiyoruz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-12-13 11:02:26

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