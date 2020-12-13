Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü Az sayıda turist ve evcil hayvan sahipleri dışında cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Antalya’da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik devam etti. Kent genelinde iki gündür etkili olan yağışlı hava sebebiyle çok az sayıda turist, evcil hayvan sahipleri ve görevliler dışında sokakta kimse kalmadı.

Yeni tip korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde turizm kenti Antalya’da sakin bir gün yaşandı. Vaka ve yoğun bakım oranının artmaya devam ettiği kentte sokağa çıkma kısıtlamasına dün olduğu gibi bugün de uyulduğu görüldü. Sokak ve caddelerde genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi. Yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktası olan Cumhuriyet Meydanı ise sessizliğe büründü. Güllük, 100.Yıl, Işıklar, 3 Kapılar bölgesinde ne yaya ne araç trafiğinin olduğu görüldü. Kazım Özalp Caddesi, Saat Kulesi önünde zabıta ekipleri görev yaptı. Az sayıda turist ise kentin sessizliğinin tadını çıkardı. Bazı vatandaşların ise evlerinin yakınına evcil hayvanlarını çıkardıkları gözlemlendi. Yağışlı havanın da zaman zaman etkisini gösterdiği Antalya’da kısıtlamanın son gününde herhangi bir olumsuz olayın yaşanmadığı bildirildi.

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