Kepez'de 11 ayda 65 bin 276 adet bitkiyi toprakla buluştu

Kepez Belediyesi, 2020 yılının ilk 11 ayında ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek olmak üzere toplamda 65 bin 276 adet bitkiyi toprakla buluşturdu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ilçe her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.

Başkan Hakan Tütüncü’nün göreve geldiği 2009 yılından buyana ilçeye 12 yılda 3 milyon 200 bin m2’den fazla yeşil alan kazandıran Kepez Belediyesi, peyzaj, park ve bahçe çalışmaları kapsamında yürüttüğü yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Kepez Belediyesi, 2020 yılının ilk 11 ayında 2 bin 230 ağaç, 31 bin 10 çalı ve 32 bin 36 mevsimlik çiçek olmak üzere 65 bin 276 adet bitkiyi toprakla buluşturdu. Kepez Belediyesi, 2020 yılında DokumaPark, Seyir Terası, Kent Ormanı ve Kepez’in tüm görsel alanlarını begonia dragon, argtotis, canna, caryopteris, coleus, delospermia, dichondra silver, durante lemon, eforbia, ekinezya, gaura, irisine , calancho, lotus, lysmahia, pelargonium callope, pelargonium grandiflora, salvia farna, salvia cultivar salima, salvia gigantimum, salvia mistik, sedum lemon, sunpatiens, verbena, vinca, helicrisum gibi mevsimlik bitkilerle güzelleştirdi. Kepez Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmasıyla Kepez, rengarenk çiçeklere bezendi.

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