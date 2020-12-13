Yılbaşı gecesi kısıtlamaya rağmen Antalya'da cadde ve sokaklar ışıklandırıldı Turizm kenti yılbaşında sessiz ama aydınlık olacak

Yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesi uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Antalya’da cadde ve sokaklar ışıklarla süslendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl yılbaşı gecesinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu kısıtlamada gün sayısının yükseltilip yükseltilemeyeceğine ise vakaların seyir durumuna göre karar verileceği belirtildi. Yılbaşı ve sonrası uygulanacak kısıtlamaların birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Kısıtlamaya rağmen turizm kenti Antalya’da vatandaşların uğrak noktaları led ışıklarla yılbaşı için hazırlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Saat Kulesi önünden başlayıp Varyanta kadar devam eden tramvay direklerini led ışıklarla donattı. Ekipler ayrıca Saat Kulesi, Yavuz Özcan Parkı önüne led ışıklarla oluşturulan dev çam ağacı maketi yerleştirdi. Üst geçitler de baştan sona ışıklandırıldı. Antalyaspor Kavşağı’ndaki Atatürk Anıtı’nın etrafına led ışıklı yıldızlar yerleştirildi. Ayrıca Işıklar'ın simgesi palmiye ağaçları da birer birer led ışıklarla süslendi.

Kent merkezindeki beş yıldızlı bir otelin de girişindeki ağaçları ışıklandırdığı ve dev yılbaşı süsleri yerleştirdiği görüldü.

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