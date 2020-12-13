Antalya için fırtına, hortum ve sel uyarısı Meteoroloji, metrekareye 100 kilogram yağış ve saatte 80-100 km arası fırtına uyarısı yaptı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya için metrekareye 100 kilogram gök gürültülü sağanak yağış ve saatteki hızı 80100 kilometre arasında fırtına uyarısında bulundu.
Meteorolojik tahminler doğrultusunda, Antalya c¸evrelerinde yerel olarak s¸iddetli yagˆıs¸lar görüldüğü bildirilen uyarıda go¨k gu¨ru¨ltu¨lu¨ sagˆanak s¸eklindeki yagˆıs¸ların, bu aks¸am saatlerinden sonra etkisini arttırarak yarın (Pazartesi) aks¸am saatlerine kadar c¸ok kuvvetli ve s¸iddetli (50100 kg/m2), Antalya Merkez, Kemer, Kumluca, Finike, Kas¸, Demre, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipas¸a c¸evrelerinde yer yer as¸ırı (100 kg/ m2 u¨zeri) olacagˆı tahmin edildiği kaydedildi.
Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ru¨zgarın da gu¨neydogˆu yo¨nlerden kuvvetli fırtına (6080 hamlesi 100 km/saat) s¸eklinde esmesi beklendigˆinden sel, su baskını, yıldırım, ulas¸ımda aksamalar, dolu yagˆıs¸ı, hortum, c¸atı uc¸ması, agˆac¸ devrilmesi gibi olumsuzluklara kars¸ı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.