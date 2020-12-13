Antalya'da yağmur suyu dolan dairede mahsur kadın son anda kurtarıldı Turuncu alarmın verildiği Antalya'da sağanak yağış hayatı felç etti Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen onlarca araç su dolu yollarda kaldı Bir çok iş yeri ve giriş kat dairelerini su bastı Su dolu dairede mahsur kalan Gürcistan uyruklu kadını itfaiye pencere demirlilerini keserek kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da yağmur suyu dolan dairede mahsur kadın son anda kurtarıldı Turuncu alarmın verildiği Antalya'da sağanak yağış hayatı felç etti Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen onlarca araç su dolu yollarda kaldı Bir çok iş yeri ve giriş kat dairelerini su bastı Su dolu dairede mahsur kalan Gürcistan uyruklu kadını itfaiye pencere demirlilerini keserek kurtardı

İHA

Antalya'da yağmur suyu dolan dairede mahsur kadın son anda kurtarıldı Turuncu alarmın verildiği Antalya'da sağanak yağış hayatı felç etti Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen onlarca araç su dolu yollarda kaldı Bir çok iş yeri ve giriş kat dairelerini su bastı Su dolu dairede mahsur kalan Gürcistan uyruklu kadını itfaiye pencere demirlilerini keserek kurtardı

Turuncu alarmın verildiği Antalya’da, sağanak yağış nedeniyle bir çok binanın giriş katı ve iş yerini su bastı. Sular altında kalan bir dairedeki yabancı uyruklu kadını itfaiye ekipleri boğulmaktan pencere demirini keserek kurtardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu alarmın verildiği turizm kenti Antalya’da dün başlayan sağanak yağış, bugün de etkisini devam ettirdi. Sağanak yağış en çok Muratpaşa ilçesinin Güzeloba, Çağlayan ve Örnekköy Mahallelerinde etkili oldu. Barınaklar Bulvarı üzerinde rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle bir işyerini ve apartmanın zemin katını su bastı. ASAT ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Kuaför dükkanı su altında kalan Yusuf Güney, 80 bin TL’lik masrafı olduğunu belirterek, her sene aynı durumu yaşadıklarını belirtti.

Barınaklar Bulvarı’nın yanı sıra Rauf Denktaş Caddesi üzerinde de biriken sular refüjden aştı. Araçlar su birikintileri arasından güçlükle ilerledi. Güzeolaba Kapalı Semt Pazarı önündeki sokakta aşırı yağışlardan nasibini aldı. Yaklaşık 1 metreyi bulunan su birikintisinde araçlar mahsur kaldı. Sokak kenarındaki giriş kattaki bir çok işyerini su bastı. Mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Güzeolaba Mahallesi Lara Caddesi’nin sahile yakın kısmı da sular altında kaldı. Vatandaşlar araçların suya girip mahsur kalmaması için sokak girişini traktörle kapattığı görüldü.

"Giriş katlar su altında kaldı"
Öte yandan sağanak yağış nedeniyle Örnekköy Sitesi’nde 100’ün üzerinde giriş kat dairesini su bastı. Yaklaşık bir metre su altında kalan dairelerde eşyalar kullanılamaz hale geldi. Suları itfaiye ekipleri motopomplarla tahliye etti. Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları boşalttı. Islanan eşyalar daireden dışarı çıkartıldı. Sular altında kalan bir dairede çıktığı sandalyenin üzerinde kurtarılmayı bekleyen Gürcistan uyruklu Maria Dolidze’nin yardımına itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yetişti. Dolidze, yatak odasının penceresinden demirler kesilerek kurtarıldı.

"Ölümden kurtarıldı"
Gürcü uyruklu Maria Dolidze, dairesinin su altında kalması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
Neye uğradığını anlamadığını dile getiren Dolidze, “Su bastı, içeri girdi. Tüm eşyalarım ıslandı. Koltuklarım dahi ıslak. İçerideydim beni yatak odasının penceresinden çıkardılar.” dedi.

"Kadını kurtardık"
Site Sakinlerinden İhsan, “Kadın sandalyenin üstünde kurtarılmayı bekliyordu. Hemen itfaiyeye haber verdik. Yatak odasındaki demir kesildi ve kadın kurtarıldı. Eğer bu kadını biz görmesek belki ölebilirdi. Engelli bir kişi olsa zaten ölmüştü. Yan daire hala sular altında. Yağmur devam ediyor, tedirginiz.” ifadelerine yer verdi.

"Felaketi yaşadık"
Evi su altında kalan Selenay Şener, “Tam bir felaketti, bittik her şeyimiz gitti. Hayvanlarımı kurtarmaya çabaladım. Yarıya kadar su bastı. Her şey gitti. Rögarlar taştı, pis sular geldi. Eşyaların hepsini atacağız.” diye konuştu.

"Hiçbir eşyamız kalmadı"
Su baskınının ardından temizlik çalışması yapan Murat Şahin, "Buraya bir felaket geldi. Hiçbir eşyamız kalmadı. Rezillik diz boyu, gece gene yağacak temizlik yapıyoruz. Giriş kattaki tüm daireler zarar gördü. 200’ün üzerinde daire etkilenmiştir. Su seviyesi yüksek olunca ne yapılabilir ki. İnsanlar suyun içinde kaldı.” dedi.
Öte yandan sağanak yağış aralıklarla kenette etkisini devam ettiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Gaziantep FK: 0 ...
Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ...
Antalya’dan hem şaşırtan hem güldüren görüntüler Kimi yağmur sesi eşliğinde oynadı, kimi de göle dönen caddelerde bota binip kürekle gezdi
YEREL HABERLER Antalya’dan hem şaşırtan hem güldüren görüntüler Kimi ...
Alanya'da Beşiktaş şehitleri unutulmadı
YEREL HABERLER Alanya'da Beşiktaş şehitleri unutulmadı
Antalyaspor'da hedef ilk deplasman galibiyetini almak
YEREL HABERLER Antalyaspor'da hedef ilk deplasman galibiyetini almak
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (4)
YEREL HABERLER 'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya ...
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (3)
YEREL HABERLER 'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya ...
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı/ Ek ...
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (3)
YEREL HABERLER Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (3)
Şiddetli yağmuru fırsata çevirdiler, yağış altında arabalarını yıkadılar Bir sürücü, şort ve terlikle arabasını baştan aşağı köpükledi
YEREL HABERLER Şiddetli yağmuru fırsata çevirdiler, yağış altında ...
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (2)
YEREL HABERLER 'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya ...
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (2)
YEREL HABERLER Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (2)
Kısıtlamada jandarmadan kaçarken kaza yaptılar, 19 bin lira ceza yediler Araçta uyuşturucu bulunurken, iki kişinin pandemi sebebiyle cezaevinden izinli çıktığı belirlendi
YEREL HABERLER Kısıtlamada jandarmadan kaçarken kaza yaptılar, 19 ...
Kısıtlama nedeniyle boş kalan sahilde iki Rus turistin deniz keyfi Dev dalgalara aldırmadan mavi sularda kulaç attılar
YEREL HABERLER Kısıtlama nedeniyle boş kalan sahilde iki Rus ...
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem
YEREL HABERLER 'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya ...
16 yaşındaki gencin öldüğü iş makinesi kazasına 1 tutuklama
YEREL HABERLER 16 yaşındaki gencin öldüğü iş makinesi kazasına 1 ...
Serik'te sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi
YEREL HABERLER Serik'te sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi
Antalya için fırtına, hortum ve sel uyarısı Meteoroloji, metrekareye 100 kilogram yağış ve saatte 80-100 km arası fırtına uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Antalya için fırtına, hortum ve sel ...
Halil'in öldüğü iş makinesi kazasında 1 tutuklama
YEREL HABERLER Halil'in öldüğü iş makinesi kazasında 1 tutuklama
Manavgat'ta şiddetli yağış su baskınlarına sebep oldu
YEREL HABERLER Manavgat'ta şiddetli yağış su baskınlarına sebep oldu
Yılbaşı gecesi kısıtlamaya rağmen Antalya'da cadde ve sokaklar ışıklandırıldı Turizm kenti yılbaşında sessiz ama aydınlık olacak
YEREL HABERLER Yılbaşı gecesi kısıtlamaya rağmen Antalya'da cadde ve ...
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı
YEREL HABERLER Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı
Kepez'de 11 ayda 65 bin 276 adet bitkiyi toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kepez'de 11 ayda 65 bin 276 adet bitkiyi toprakla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X