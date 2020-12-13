Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş’ı konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 21 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Babacar’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bareiro, müsait pozisyondaki Davidson’a bıraktı. Bu futbolcunun şutunda Utku topu kontrol etti.

51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan N’Koudou, rakibinden sıyrılıp içeri ortaladı. Tzavellas’ın ters kafa vuruşunda Marafona son anda gole engel oldu.

60. dakikada Mensah’ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Ghezzal kullandı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla yandan auta gitti.

65. dakikada N’Koudou’nun ceza sahasına girmek istediği pozisyonda Juanfran topa ayak koydu. Boşta kalan meşin yuvarlağa Atiba vurdu ancak az farkla dışarı çıktı.

76. dakikada Babacar’ın düşürülmesiyle yakın mesafeden kazanılan serbest vuruşu Bakasetas kullandı. Bu futbolcunun şutunda direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

79. dakikada sol kanattan ceza sahası içine girip son çizgiye inen Tayfur, Bakasetas’a çıkardı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top filelere gitti. 20

82. dakikada Hakem Atilla Karaoğlan, Rıdvan Yılmaz’a dirsek attığını belirlediği Babacar’a ikinci sarı kartını gösterdi ve Alanyaspor 10 kişi kaldı.

84. dakikada Josef’in ceza sahasından çektiği şut Aboubakar’dan sekip Güven’in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.

90. dakikada Güven Yalçın’ın Efkan tarafından düşürülmesi sonrasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Aboubakar farkı 1’e indirdi. 21



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Juanfran xxx, Caulker xxx, Tzavellas xxx, Tayfur xxx, Berkan xxx, Siopis xxx (Umut dk. 90+8 ?), Babacar xx, Davidson xxx (Efkan Bekiroğlu dk. 85 ?), Bakasetas xxx (Fatih Aksoy dk. 85 ?), Bareiro xxx (Mustafa Pektemek dk. 66 x)

Yedekler: Ahmet Güney, Alpay Çelebi, Hasan Ayaroğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Beşiktaş: Utku xx, Rosier xx (N’Koudou dk. 46 xx), Welinton xx, Montero xx, Rıdvan xx, Josef xx, Ghezzal x (Güven dk. 83 ?), Dorukhan x, Atiba x (Oğuzhan dk. 83 ?), Larin x (Mensah dk. 46 x), Aboubakar xx

Yedekler: Ersin, N’Sakala, Vida, Serdar Saatçı, Necip, Atakan Üner

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Bakasetas (dk. 26 pen. ve 79) (Aytemiz Alanyaspor), Aboubakar (dk. 90 pen.) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Babacar (dk. 82) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Rosier, Ghezzal, Montero (Beşiktaş), Tayfur, Efkan, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

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