Sergen Yalçın: “Bu hafta için kazanmak mümkün olmadı” Sergen Yalçın’dan hakem kararlarına sert tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sergen Yalçın: “Bu hafta için kazanmak mümkün olmadı” Sergen Yalçın’dan hakem kararlarına sert tepki

İHA

Sergen Yalçın: “Bu hafta için kazanmak mümkün olmadı” Sergen Yalçın’dan hakem kararlarına sert tepki

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından, “Kazanıp hedefe yaklaşmak isterdik ama bu hafta için mümkün olamadı” dedi.
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 21 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçı kaybettiklerini için üzgün olduklarını söyledi. Yalçın, “İki takımın da zaman zaman aldığı oyun üstünlüğüyle dengeli bir maç oldu. Oyunun ilk başlarında etkili değildik ama etkili olmamıza rağmen net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıya hamlelerle başladık. İkinci yarı 2025 dakikalık bölümde çok iyi oynadık ve pozisyonlara girdik. Golü bulabilseydik oyun çevirme şansımız çok yüksek olurdu ama gol bulamadık. Gol bulamayınca tabii Alanyaspor da güçlü bir takım. İyi oyunculara sahip, ofansif hatta çok önemli oyuncuları var. Skoru 20 yaptılar sonrasında biz bir gol atarak 21 yaptık. İlerleyen dakikalarda biz baskı yapmaya çalıştık ama çok sonuç vermedi. O yüzden bu haftaki müsabakada üzgünüz. Kazanıp hedefe yaklaşmak isterdik ama bu hafta için mümkün olamadı. Çalışıp tekrar eski pozisyonumuzu yakalamaya çalışacağız” diye konuştu.

“Hakem arkadaşlar maalesef bu oyunun çok uzağındalar”
Hakem hatalarına da değinen Yalçın, sürekli VAR’dan takımının aleyhine verilen penaltılar olduğunu aktardı. Yalçın, “Sürekli VAR’dan dönen pozisyonlar var. Rıdvan’ın ağzı burnu dağıldı, hakem sarı kartla geçiştirdi. Yani oyunu oynamakta çok zorlanıyoruz. Çok hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum ama hakem arkadaşlar maalesef bu oyunun çok uzağındalar. Oyunun doğallığı Türkiye’de tamamen kayboldu. VAR sistemi devreye girdikten sonra artık oyun VAR’da oturan arkadaşların kararına göre şekilleniyor oyun maalesef bunu söylemek zorundayım. Çünkü biz başka maçları da takip ediyoruz. Bizim daha lehimize verilen bir VAR karar ben daha görmedim. Herhalde bir Trabzon maçında penaltı verildi. Kasımpaşa maçında 2 yüzde yüz pozisyon var ama arkadaş VAR’a gidip bakmadı bile pozisyonlara. Kasımpaşa maçındaki pozisyonda top eline çarpıyor hakem gidip VAR’da bile değerlendirmiyor. Bu günkü maçta topu görmeye Raşit arkası dönükken top eline çarpıyor hemen VAR’dakiler çağırıyor ve zart diye penaltıyı veriyorlar. Bir takımın kaderiyle oynamak bu kadar kolay mı? Kural bu oyununda bir doğası var. Bu kadar ucuz ve bu kadar kolay penaltılar verirsen Türkiye’de maçlar çok adaletli bir şekilde cereyan etmez. Maalesef bu konuda çok sıkıntılıyız. Buradan MHK’ya sesleniyorum. Futbol hakem arkadaşlara futbolu öğretirsiniz, bu oyunun nasıl oynandığını mı öğretirsiniz, bilmiyorum neyi öğrenirsiniz ama en azından lütfen böyle maç yönetmemelerini sağlayın” açıklamasında bulundu.

“Bu şekilde olmamalı”
Bir gazetecinin kendisinin maç sırasında birçok pozisyona itiraz ettiğini sorması üzerine yanıt veren Yalçın şunları söyledi: “4’üncü hakem arkadaş sürekli bana ‘konuşma, bana itiraz etme’ diyor. Ben ne iş yapıyorum kenarda? İtiraz etme hakkım yok mu? Konuşma hakkım yok mu? Hakaret etmiyorum, saygısızlık yapmıyorum, küfür etmiyorum hakeme. Peki, pozisyonlara itiraz da mı etmeyelim? Rakibe 25 tane faul verdi, 2 tane faul vermedi bize. İtiraz etmeyelim mi? Kaç tane sarı kart pozisyonu var. Larin’e gösterilen sarı kart var Fenerbahçe maçında, şimdi diyor ki sarı kart pozisyonuna ‘avantaj yok, kural öyle’ diyor bize Bize uyguladınız o kuralı, bize gösterdiniz. Burada mı o kural işlemiyor. Bize öteki maçta gayet güzel işledi o kural. Bu maçta işlemiyor o kural. Ya da kuralları öğretin bu arkadaşlara. Ya kuralları bilmiyorlar ya da yarısı biliyor yarısı bilmiyor bu kuralları ve maalesef hakemlerden çok dertliyiz, sıkıntılıyız. Kesinlikle bunun maçı kaybetmemizle alakası yok. Ama sen oyunun gidişatında hiçbir şey olmayan maçta durup dururken VAR’a gidip penaltı verirsen oyunun şekli bir anda değişir. Kazanabileceğim maçı kaybettiriyorsun sen. Benim psikolojimi düşürüyorsun, maalesef oyuncularımın motivasyonunu düşürüyorsun. Bu şekilde devam etmez. VAR’ı kaldırın yani çok önemli değil. Hiç olmazsa hakem hata yapsın. Hakem hata yaptı diyelim. Penaltıyı yanlış versin, ofsaytı kaçırsın. Oyunun bütün doğallığı gitti. Tamamen VAR’da oturan arkadaşların zevkine göre maç oynuyor herkes. Ve en dertli taraf biziz. Geçen yıl da başımıza geldi. Bu sene de başımıza gelmeye devam ediyor. Biz nasıl yarışmacı takım olacağız? Yani sen böyle durup dururken, hiçbir şey olmayan pozisyonlarda zart diye çağırıp penaltı noktasını gösterirsen oyunun doğallığı gitti. Doğallık falan yok. O yüzden çok dertliyiz, çok üzgünüz. Maç kaybedebiliriz, doğal. Alanyaspor da iyi bir takım. Tabii ki bizi yenebilir Alanyaspor, çok normal bir sonuç bu ama bu şekilde olmamalı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: 2-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: 2-1
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç ...
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk ...
Antalya'da yağmur suyu dolan dairede mahsur kadın son anda kurtarıldı Turuncu alarmın verildiği Antalya'da sağanak yağış hayatı felç etti Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen onlarca araç su dolu yollarda kaldı Bir çok iş yeri ve giriş kat dairelerini su bastı Su dolu dairede mahsur kalan Gürcistan uyruklu kadını itfaiye pencere demirlilerini keserek kurtardı
YEREL HABERLER Antalya'da yağmur suyu dolan dairede mahsur kadın son ...
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Gaziantep FK: 0 ...
Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ...
Antalya’dan hem şaşırtan hem güldüren görüntüler Kimi yağmur sesi eşliğinde oynadı, kimi de göle dönen caddelerde bota binip kürekle gezdi
YEREL HABERLER Antalya’dan hem şaşırtan hem güldüren görüntüler Kimi ...
Alanya'da Beşiktaş şehitleri unutulmadı
YEREL HABERLER Alanya'da Beşiktaş şehitleri unutulmadı
Antalyaspor'da hedef ilk deplasman galibiyetini almak
YEREL HABERLER Antalyaspor'da hedef ilk deplasman galibiyetini almak
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (4)
YEREL HABERLER 'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya ...
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (3)
YEREL HABERLER 'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya ...
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı/ Ek ...
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (3)
YEREL HABERLER Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (3)
Şiddetli yağmuru fırsata çevirdiler, yağış altında arabalarını yıkadılar Bir sürücü, şort ve terlikle arabasını baştan aşağı köpükledi
YEREL HABERLER Şiddetli yağmuru fırsata çevirdiler, yağış altında ...
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem (2)
YEREL HABERLER 'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya ...
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (2)
YEREL HABERLER Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (2)
Kısıtlamada jandarmadan kaçarken kaza yaptılar, 19 bin lira ceza yediler Araçta uyuşturucu bulunurken, iki kişinin pandemi sebebiyle cezaevinden izinli çıktığı belirlendi
YEREL HABERLER Kısıtlamada jandarmadan kaçarken kaza yaptılar, 19 ...
Kısıtlama nedeniyle boş kalan sahilde iki Rus turistin deniz keyfi Dev dalgalara aldırmadan mavi sularda kulaç attılar
YEREL HABERLER Kısıtlama nedeniyle boş kalan sahilde iki Rus ...
'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem
YEREL HABERLER 'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya ...
16 yaşındaki gencin öldüğü iş makinesi kazasına 1 tutuklama
YEREL HABERLER 16 yaşındaki gencin öldüğü iş makinesi kazasına 1 ...
Serik'te sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi
YEREL HABERLER Serik'te sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi
Antalya için fırtına, hortum ve sel uyarısı Meteoroloji, metrekareye 100 kilogram yağış ve saatte 80-100 km arası fırtına uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Antalya için fırtına, hortum ve sel ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X