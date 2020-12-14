Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından



Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)-

Süper Lig'in 12´nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde Beşiktaş´ı 2-1´lik skorla mağlup etti. Karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Öncelikle Beşiktaş gerçekten iyi bir takım. Şampiyonluğun favorilerinden bir takım. İlk yarı planladığımız istediğimiz her şeyi yaptık. Rakibi birinci bölgeden kolay çıkartmadık. İkinci bölgeyi geçip üzerimize gelmelerine izin vermedik. İyi pozisyonlar yakaladık. Çok özverili oynadık. Golü de bulduk. Tabii bu hafta 3 maç oynadık. Rotasyonumuz da biraz dardı sakat ve hasta oyunculardan dolayı. Ama oyuncularım 15 dakikalık bölümden sonra tekrardan oyunu elimize aldığımızı düşünüyoruz. Rakip kaleye gitmeye devam ettik. 2-0 olduktan sonra tam maç bitti derken kırmız kart bizi son 10 dakikayı sıkıntılı geçirtti. Onun dışında ilk yarıda önde baskı biliyorsunuz top bizdeyken 4-3-3 oynamayı tercih ediyoruz ama top rakipteyken bugün 3-4-1-2 pres yapmayı düşündük ve bunda başarılı olduk. Rakibin iki iyi ayaklı stoperine oyunu kurdurtmadık. Josef'i de topla orta sahada buluşturtmadık. Oyun planladığımız gibi gitti. Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. 3 maç oynamak kolay değil. 2 mağlubiyetten sonra reaksiyon vermek de kolay değildi. Bunu yaptığımız için mutluyuz. Şimdi önümüzde önem verdiğimiz bir kupa maçı var. Ve lig devam ediyor. Bugün bu galibiyetin tadını oyuncularım çıkarabilirler. Yarın hemen çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, açıklamalarının ardından basın toplantısını takip eden medya mensuplarının soru yöneltmemesine tepki göstererek, "O zaman gelmemize ne gerek var" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN: GOLÜ BULABİLSEYDİK OYUN ÇEVİRME ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK OLURDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise "İki takımın da zaman zaman aldığı oyun üstünlüğüyle dengeli bir maç oldu. Mağlup başladık oyunun ilk başlarında etkili değildik ama etkili olmamıza rağmen net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıya hamlelerle başladık. İkinci yarı 20-25 dakikalık bölümde çok iyi oynadık ve pozisyonlara girdik. Golü bulabilseydik oyun çevirme şansımız çok yüksek olurdu ama gol bulamadık. Gol bulamayınca tabii Alanyaspor da güçlü bir takım iyi oyunculara sahip, ofansif hatta çok önemli oyuncuları var. Skoru 2-0 yaptılar sonrasında biz bir gol atarak 2-1 yaptık. İlerleyen dakikalarda biz baskı yapmaya çalıştık ama çok sonuç vermedi. O yüzden bu haftaki müsabakada üzgünüz. Kazanıp hedefe yaklaşmak isterdik ama bu hafta için mümkün olamadı. Çalışıp tekrar eski pozisyonumuzu yakalamaya çalışacağız" diye konuştu.

"HAKEM ARKADAŞLAR MAALESEF BU OYUNUN ÇOK UZAĞINDALAR"

Maçta sürekli VAR´dan dönen pozisyonlar olduğunu kaydeden Sergen Yalçın, şöyle devam etti: "Rıdvan´ın ağzı burnu dağıldı, hakem sarı kartla geçiştirdi. Yani oyunu oynamakta çok zorlanıyoruz. Çok hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum ama hakem arkadaşlar maalesef bu oyunun çok uzağındalar. Oyunun doğallığı Türkiye´de tamamen kayboldu. VAR sistemi devreye girdikten sonra artık oyun VAR´da oturan arkadaşların kararına göre şekilleniyor oyun maalesef bunu söylemek zorundayım. Çünkü biz başka maçları da takip ediyoruz. Bizim daha lehimize verilen bir VAR kararı ben daha görmedim. Herhalde bir Trabzon maçında penaltı verildi. Kasımpaşa maçında 2 yüzde yüz pozisyon var ama arkadaş VAR´a gidip bakmadılar bile pozisyonlara. Kasımpaşa maçındaki pozisyonda top eline çarpıyor hakem gidip VAR´da bile değerlendirmiyor. Bugünkü maçta topu görmeyen Raşit arkası dönükken top eline çarpıyor hemen VAR´dakiler çağırıyor ve zart diye penaltıyı veriyorlar. Bir takımın kaderiyle oynamak bu kadar kolay mı? Kural bu oyunun da bir doğası var. Bu kadar ucuz ve bu kadar kolay penaltılar verirsen Türkiye´de maçlar çok adaletli bir şekilde cereyan etmez. Maalesef bu konuda çok sıkıntılıyız. Buradan MHK´ye sesleniyorum. Futbol hakem arkadaşlara futbolu öğretirsiniz, bu oyunun nasıl oynandığını mı öğretirsiniz, bilmiyorum neyi öğrenirsiniz ama en azından lütfen böyle maç yönetmemelerini sağlayın."

"VAR´I KALDIRIN, ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"

4´üncü hakemle maç içerisinde sık sık diyaloğa girmesi hakkında gelen soruyla ilgili Sergen Yalçın, şöyle konuştu: "4´üncü hakem arkadaş sürekli bana `Konuşma, bana itiraz etme´ diyor. Ben ne iş yapıyorum kenarda? İtiraz etme hakkım yok mu? Konuşma hakkım yok mu? Hakaret etmiyorum, saygısızlık yapmıyorum, küfür etmiyorum hakeme. Peki, pozisyonlara itiraz da mı etmeyelim? Rakibe 25 tane faul verdi, 2 tane faul vermedi bize. İtiraz etmeyelim mi? Kaç tane sarı kart pozisyonu var. Larin´e gösterilen sarı kart var Fenerbahçe maçında, şimdi diyor ki sarı kart pozisyonuna `avantaj yok, kural öyle´ diyor bize. E bize uyguladınız o kuralı, bize gösterdiniz. Burada mı o kural işlemiyor? Bize öteki maçta gayet güzel işledi o kural. Bu maçta işlemiyor o kural. Ya da kuralları öğretin bu arkadaşlara. Ya kuralları bilmiyorlar ya da yarısı biliyor yarısı bilmiyor bu kuralları. Maalesef hakemlerden çok dertliyiz, sıkıntılıyız. Kesinlikle bunun maçı kaybetmemizle alakası yok. Ama sen oyunun gidişatında hiçbir şey olmayan maçta durup dururken VAR´a gidip penaltı verirsen oyunun şekli bir anda değişir. Kazanabileceğim maçı kaybettiriyorsun sen. Benim psikolojimi düşürüyorsun, maalesef oyuncularımın motivasyonunu düşürüyorsun. Bu şekilde devam etmez. VAR´ı kaldırın yani çok önemli değil. Hiç olmazsa hakem hata yapsın. Hakem hata yaptı diyelim. Penaltıyı yanlış versin, ofsaytı kaçırsın. Oyunun bütün doğallığı gitti. Tamamen VAR´da oturan arkadaşların zevkine göre maç oynuyor herkes. Ve en dertli taraf biziz. Geçen yıl da başımıza geldi. Bu sene de başımıza gelmeye devam ediyor. Biz nasıl yarışmacı takım olacağız? Yani sen böyle durup dururken, hiçbir şey olmayan pozisyonlarda zart diye çağırıp penaltı noktasını gösterirsen oyunun doğallığı gitti. Doğallık falan yok. O yüzden çok dertliyiz, çok üzgünüz. Maç kaybedebiliriz, doğal. Alanyaspor da iyi bir takım. Tabii ki bizi yenebilir Alanyaspor. Çok normal bir sonuç bu. Ama bu şekilde olmamalı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çağdaş Atan'ın açıklamaları

-Sergen Yalçın'ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAKBurcu MUTLU

2020-12-13 22:52:53



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