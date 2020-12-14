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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya´da sağanak nedeniyle birçok iş yerini su bastı

DHA

Antalya´da sağanak nedeniyle birçok iş yerini su bastı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından `turuncu kod´ uyarısı yapılan Antalya'da, sağanak gece saatlerinde etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle birçok ev ve işyerinin giriş katı ve bodrum katını su basarken, bir polis ekibi ise ihbar için gittiği sitenin önü suyla dolunca çıkış yapamadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu alarmın verildiği Antalya'da, dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak, gece saatlerinde de yoğunluğunu artırarak yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin birçok noktasında etkili olan yağışa şiddetli rüzgar da eklenince hayat felç oldu. Birçok ev ve iş yerini su basarken, en çok Çağlayan, Ermenek, Güzeloba, Kundu ve Örnekköy mahalleleri etkilendi.
POLİS EKİBİ SUDAN DOLAYI ÇIKAMADI
Gece saatlerinde Güzeloba Mahallesi´nde bulunan bir sitede su baskını ihbarı alan polis ekipleri siteye geçiş yaptı. Polis ekipleri, yağıştan dolayı sitenin önü kapanınca mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından botla ulaşılan polis ekipleri, araçlarında kalacaklarını ve suyun tahliye edilmesini bekleyeceklerini ifade etti.
`OTELLER BÖLGESİNDE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ´
Antalya´nın oteller bölgesi olan Kundu´da yollar göle dönerken araçlar geçmekte zorluk yaşadı. Bazı iş yerlerini sağanak nedeniyle su basarken, itfaiye ve iş yeri çalışanları suyu tahliye etmeye çalıştı. Yağmurla birlikte rüzgar da şiddetini artırınca şehrin bazı noktalarında belediyelerin tanıtım panoları ve ağaçlar devrildi.
`EŞYALARIMIZ SU İÇİNDE´
4 yıldır turizm beldesi Kundu´da market işlettiğini söyleyen İbrahim Halil Bulut, her sene şiddetli yağmur yağdığında işletmesini su bastığını söyledi. Bulut, "Pazar yerindeki alt yapımızın kötü olmasından dolayı yağmur sularını boşaltamıyoruz. Her seferinde perişan oluyoruz. Belediyemizden tek ricamız burada bir alt yapı çalışması yapılması. Zararımız çok büyük. Bütün eşyalarımız su içinde. İş yerimi saat 10.00´da açtım, şu an gece yarısı 00.30 oldu hala suyu tahliye etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
`250 BİN TL ZARARIM VAR´
8 senedir Kundu´da giyim ve ayakkabı mağazası işlettiğini dile getiren Serhat Tunç, "Biz aynı sorunu her sene yaşıyoruz. Aşağıdan yukarıya her yerden su giriyor. Gece 01.00´e geliyor biz hala suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Pazardaki tüm esnafımız gecenin bir yarısında evlerinden çıkarak dükkanlarını kurtarmaya geldi. Şu anda yaklaşık 250 bin TL´lik zararım var" dedi.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, sağanağın bugün saat 19.00´a kadar etkisini artırarak devam edeceğini, zaman zaman dolu şeklindeki yağışa karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2020-12-14 02:48:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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