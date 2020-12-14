Şimşeklerin geceyi aydınlattığı Antalya'da vatandaşlar, güne kara bulutlarla uyandı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)METEOROLOJİNİN 'turuncu' kod uyarısı yaptığı Antalya'da gece saatlerinde etkili olan sağanak sırasında çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Sabah saatlerinde ise kara bulutlar nedeniyle gece görüntüsü oluştu.
Meteorolojinin 'turuncu' kod uyarısı yaptığı Antalya'da etkili olan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. İlerleyen saatlerde yağış sırasında sık sık çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.
Yağış gece boyunca devam ederken, sabah saatlerinde ise bulutlar nedeniyle gökyüzü karardı. Yağmurun 3 gündür etkili olduğu Antalya'da, kara bulutlar gündüzü geceye çevirdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2020-12-14 09:47:29
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