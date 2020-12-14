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'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var

DHA

'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var


Namık Kemal KILINÇAlparslan ÇINARSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, dün başlayıp, gece boyu yer yer şiddetli olarak etkisini sürdüren yağış nedeniyle tarım alanları ve seralar, sular altında kaldı. Bölgede yağışın devam ettiği ve Acısu Deresi'nde taşkın riski olduğu belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'turuncu' alarmın verildiği Antalya'da yağış, yer yer şiddetli olarak etkisini sürdürüyor. Özellikle Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye mahallelerinde dün sabah saatlerinde başlayan yağış, tarım alanları ve seralarda su baskınlarına neden oldu. Kadriye'de çilek seralarının bazıları tamamen suya gömüldü. Yağışın gece boyunca devam ettiği ilçede SerikBelek yolunda bulunan muz seraları da sular altında kaldı.
Muz fidelerinin bulunduğu seralara giremeyen üreticiler, yağışın etkisini yitirmesini beklerken, Belek'ten geçen Acısu Deresi'nin de su seviyesi yağmur sularıyla birlikte önemli ölçüde yükseldi. Bölgede yağışın devam ettiği ve Acısu Deresi'nde taşkın riski bulunduğu belirtildi.
YILDIRIM İSABET EDEN, PALMİYE AĞACI YANDI
Yağışın etkisini sürdürdüğü Antalya kent merkezinde de birçok noktada su baskınları meydana geldi. Su baskınları, cep telefonu kameralarına da yansıdı. Sulara gömülmüş aracın yanı sıra yıldırım isabet etmesi sonrası yanan palmiye ağacının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Yine sel sularının plastik su depolarını sürüklediği anlar ve bir kişinin yağmurdan korunmak için kullandığı pazarcı şemsiyesiyle yürüme anı görüntülere yansıdı. Evlerde ve tarım alanlarındaki su baskınları da görüntüler arasında yer aldı.
214 SU BASKININA MÜDAHALE EDİLDİ, 26 KİŞİ KURTARILDI
Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin son 24 saatte 150 kişilik personelle 214 su baskınına müdahale ettiği belirtildi. Su tahliye işlemlerinin devam ettiği bölgelerde, suda mahsur kalan 26 kişinin de kurtarıldığı kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇAlparslan ÇINARSemih ERSÖZLER
2020-12-14 10:10:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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