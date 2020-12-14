Antalya'da esnafın sağanak yağmurda mal kurtarma mücadelesi Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı ne yapacağını şaşırdı

Berberler ve kuaförler kapatıldı mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya ve ilçelerinde dün akşamdan buyana etkili olan sağanak yağış esnafa zor anlar yaşattı. Öğle saatlerinde gökyüzü kaplayan kara bulutlar biranda patlayınca, esnaf yağmura hazırlıksız yakalandı. Bardaktan boşanırcasına yaklaşık 5 dakika de am eden yağmur sebebiyle iş yerlerin önünde açıkta olan giyim malzemelerini kurtarma telaşına düşen esnaf zor anlar yaşadı. Kurtarabildiklerini içeri alan bir yandan eşyalarını üzerini naylonlarla kapatmaya çalışan esnaf beş dakika boyunca adeta kabusu yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.