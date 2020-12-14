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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor liderliği perçinledi

İHA

Alanyaspor liderliği perçinledi

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 21 yenerek puanını 26’ya yükselten Aytemiz Alanyaspor, liderliğini sürdürdü.
Süper Lig’in 12. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 21 yenen Aytemiz Alanyaspor, ligde liderliğini sürdürdü. Beş sezondur Süper Lig'de yarışan turuncuyeşilli ekip, bu sezon başarılı bir grafik sergileyerek ligde lider olarak ilerliyor.

Takımın başına gelen Çağdaş Atan yönetiminde iyi bir grafik çizen Alanyaspor, 12 maçta rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde sadece 7 gol gördü. Oynanan 12 maçta Alanyaspor'un sol kanat oyuncusu Davidson fileleri 6 kez havalandırırken, Bakasetas 4, Adam Bareiro 3, Babacar 3, Cauker 2, Mustafa Pektemek, Berkan, Salih ve Moubandje de 1'er kez topu rakiplerinin ağlarına gönderdi.

Bu hafta da lider Alanyaspor
20202021 sezonuna iyi bir başlangıç yaparak oynadığı 12 maçta 8 galibiyet 2, beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Akdeniz temsilcisi 26 puanla haftayı zirvede tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda çarşamba günü sahasında Adanaspor’u ağırlayacak olan turuncuyeşilli ekip, bu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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