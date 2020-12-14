Korkuteli ilçesinde sis etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Korkuteli’nde etkili olan yoğun sis nedeniyle Korkuteli Elmalı yolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Korkuteli’mde 2 gündür devam eden sağanak yağmur nedeniyle sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle KorkuteliElmalı Karayolu Karaman belinde görüş mesafesini düşürdü. Sis farlarını açarak ilerlemeye çalışan sürücüler, görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle güçlük çekti.

Jandarma trafik tim ekipleri, sabah saatlerinde trafikte araç sürücülerinin olası kazalara neden olmaması için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.