Sağlık Sen'den fazla mesai talebi Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk: "Sağlık çalışanlarına 3 buçuk saat fazla mesai ödemesi yapılmalı" "Kamu çalışanlarının ek ödemelerinde sadece damga vergisi kesiliyor. Sağlık çalışanlarındaysa hem damga, hem gelir vergisi kesiliyor. Alamadığımız fazla mesailerin vergisini veriyoruz"

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlık çalışanlarına 3 buçuk saat fazla mesai ödemesi yapılması gerektiğini belirterek, aynı zamanda vergi uygulamalarında da düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Kuluöztürk, "Sağlık çalışanlarına hem damga, hem gelir vergisi kesiliyor. Alamadığımız fazla mesailerin vergisini veriyoruz. Sağlık çalışanlarına yapılan zammın erimesine sebep olan vergi uygulamaları revize edilsin" dedi.

Salgınla mücadelenin vatan savunmasıyla eş değer olduğunu belirten SağlıkSen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlık çalışanlarının haklarının ne zaman iyileştirileceği hususunu merak ettiklerini söyledi. Sağlıkçıların kendilerine değer verildiğine yönelik inançlarını kaybetmenin eşiğinde olduğunu vurgulayan Başkan Kuluöztürk, “Başta Covid19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi olmak üzere esnek mesai uygulaması, vergilendirme usulleri gibi tüm konuların takipçisiyiz” dedi.

"Fazla mesai ödensin"

Esnek mesai uygulamasıyla sağlık çalışanlarına haksızlık yapıldığının altını çizen Kuluöztürk, sağlık çalışanları dışındaki diğer memurların, yemek molası hariç, günlük 5 buçuk saat çalıştığını, sağlıkçılarınsa kesintisiz 8 saat çalıştığını kaydetti. Kuluöztürk, "Mesai saatlerindeki uçuruma rağmen sağlık çalışanları fark almıyorlar. Bu nedenle her gün için sağlık çalışanlarına 3 buçuk saat fazla mesai ödemesi yapılmalı. Esnek mesai uygulamasıyla kamu çalışanları arasında oluşan adaletsizlik, bir an önce ortadan kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.

"Vergi uygulamaları revize edilsin"

Sağlıkçıların iş yüklerinin her geçen gün yükseldiğini ancak kazançlarının düşüş gösterdiğini aktaran Kuluöztürk, "İş yükümüz artan vaka sayılarıyla birlikte gün geçtikçe artıyor. Gelirlerimizse düşüyor. Bu işte bir terslik yok mu? Esnek mesai uygulaması dışında kalan sağlıkçılarımıza fazla mesai uygulaması gerçekleşmeli. Kamu çalışanlarının ek ödemelerinde sadece damga vergisi kesiliyor. Sağlık çalışanlarındaysa hem damga hem gelir vergisi kesiliyor. Alamadığımız fazla mesailerin vergisini veriyoruz. Sağlık çalışanlarına yapılan zammın erimesine sebep olan vergi uygulamaları revize edilsin" diye konuştu.

