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AÜ'deki uzaktan sınav sistemi, sıra dışı kopya yöntemini yakaladı

DHA

AÜ'deki uzaktan sınav sistemi, sıra dışı kopya yöntemini yakaladı


Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ) bir öğrencinin online sınav sırasında uyguladığı kopya yöntemi, sistem tarafından tespit edildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, öğrencinin bilgisayarına 4 arkadaşının uzaktan bağlantı yaptığını belirterek, "Tıpkı James Bond filmi gibi. Sıra dışı ve zekice bir yaklaşımı bile sistem yakaladı" dedi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitimin sürdüğü AÜ'de, online sınav sırasında sıra dışı bir kopya yöntemi uygulandı. Kameralar önünde uzaktan sınav olan bir tıp fakültesi öğrencisinin kopya yöntemi, üniversitenin sistemi tarafından tespit edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, yöntemi 'James Bond' filmlerine benzetti. Prof. Dr. Turhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Online sınavlarımızda öğrenci kamera karşısına geçip masasını, masasındaki tüm araç ve gereci sınav gözetmeni hocamıza gösteriyor. Ve sınav bilgisayar başında online olarak yapılıyor. Yeni kopya yöntemini uygulayan öğrencimiz de aynı şekilde kamerasını açıp sınava başladı. 120 soruluk sınav boyunca hiçbir olağanüstü durum yaşamadık. Öğrenci sadece bilgisayarının faresini kullanarak işaretlemeler yaptı ve sınavını bitirdi. Ben de sınavın sorunsuz geçtiğini raporladım. Ancak sınav bitip sisteme işlenme aşamasında sınava giren öğrencinin bilgisayarına 4 farklı IP adresinden ulaşım olduğunu fark ettik. Yani 120 soruluk dijital sınavda 480 kayıt vardı. Sonra anladık ki öğrencinin bilgisayarına arkadaşları uzaktan bağlantı yapmış. Yani sınav bir tane ama soruları çözen 4 kişi. Öğrenci kamera karşısında fare oynatıp sınavı tamamlamış. Tespit sonrası sınav iptal edildi. Öğrenci uyarıldı. Senatoda bu tür durumlar karşısında nasıl bir yol izleneceğine dair kararlar aldık. Bu kararları da tüm öğrencilerimizle detaylı olarak paylaştık. Şu ana kadar yeni bir girişimle karşılaşmadık."
SİSTEMDEN KAÇIŞ YOK
Prof. Dr. Murat Turhan, uzaktan sınav sisteminin güvenilir olduğunu belirterek, "Sıra dışı ve zekice yaklaşımlar kullanılsa dahi sistemin yakalandığını göstermesi açısından önemli bir örnek. Şu ana kadar sınava giren binlerce öğrencimiz arasında sadece bir kere olan bu örnek ön plana çıkmasa daha iyi olurdu. Biz öğrencilerimizin iyi niyetine güveniyoruz. Aramızda güven sorunu yok" dedi.
SANAL BİR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULDU
Uzaktan güvenilir sınav yapabilme konusundaki çabalarının süreceğini, şu an sınav ortalamalarının yüz yüze sınav ortalamalarına çok yakın olduğunu aktaran Prof. Dr. Murat Turhan, "Uzaktan sınav sistemi için sürekli çalışmaktayız. Rektör hocamızın pandemi sürecinde öğrencilerimizin mağdur olmaması için gereken her şeyin yapılması ve yüz yüze eğitime en yakın uzaktan eğitim ve ölçme değerlendirme sistemi kurulması konusunda kesin talimatı var. Bu amaçla pandemi nedeniyle zaten mağdur olan öğrencilerimizin geçen seneden farklı olarak slaytlarla değil, sanki kampüsteymiş gibi sanal ortamda senkron derslerle eğitimlerini sürdürmelerini sağlayan bir sistem kuruldu. Aslında sanal bir Akdeniz Üniversitesi kuruldu. Öğrencilerimizden de uzaktan eğitim sistemi hakkında çok iyi geri bildirimler almaktayız. Hatta yüz yüze eğitimden bile daha yoğun bir eğitim programı olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.
'HAZIRLIKLI OLMANIN AANTAJINI YAŞADIK'
Eğitim ve öğretim kalitesini en çok etkileyen faktörlerden biri olan ölçme değerlendirme konusunda da ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Turhan, "Son günlerde sokağa çıkma konusundaki kısıtlamalar nedeniyle sınavlarını yüz yüze yapan üniversitelerin, güvenilir bir uzaktan sınav sistemleri olmadığı için sınavlarını ertelemek zorunda kaldıklarını biliyoruz. Biz zaten uzaktan sınav yaptığımız için böyle bir durumla karşılaşmadık. Hazırlıklı olmanın avantajını yaşadık. İyi bir uzaktan eğitim sistemi. Bunun yanında güvenli bir uzaktan sınav sistemi sayesinde bu zor günleri kayıpsız ya da en az kayıpla hep birlikte atlatmak rektörümüz Prof.Dr. Özlenen Özkan'ın bizlere verdiği en önemli görev. Bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Erol AKKIR
2020-12-14 14:02:12

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