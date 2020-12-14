Lider Aytemiz Alanyaspor, yine ilkleri başardı



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)Aytemiz Alanyaspor, dün akşam evinde Beşiktaş ile karşılaştı. 2-1 mağlup ettiği rakibini tarihinde ilk kez yenen Akdeniz temsilcisi rakiplerinin puan kaybettiği hafta 26 puanla arayı açmaya devam etti.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde zorlu rakibi Beşiktaş'ı ağırladı. Rakibini Bakasetas'ın iki golüyle yenen Akdeniz temsilcisi tarihinde de bir ilki başardı. Oldukça iyi bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor 8'uncu kez karşılaştığı rakibini tarihinde ilk kez mağlup etti. 2-1'lik skorla rakibini geçen turuncu yeşilli takım bir ilki daha başardı ve bugüne dek rakibine her maçta en fazla 1 gol atabilen Alanyaspor rakip fileleri dün akşam oynanan maçta 2 kez havalandırdı.

PUAN FARKI TEKRAR 3'E ÇIKTI

Aytemiz Alanyaspor, 9 günde 3 maç yaparken bu maçların ikisinden mağlubiyetle ayrılması liderlik yarışında rakipleriyle arasındaki puan farkının kapanmasına neden oldu. Beşiktaş maçıyla tekrar çıkışa geçmeyi hedefleyen Akdeniz temsilcisi, etkili ve baskılı oyunuyla rakibine çok fazla gol fırsatı vermedi ve galip gelmeyi başardı. 26 puana yükselen Aytemiz Alanyaspor, en yakın rakibi Galatasaray'ın bay geçtiği ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği hafta aldığı galibiyetle puan farkını yine 3'e çıkardı.

GÜLEN TARAF ÇAĞDAŞ ATAN OLDU

Alanyaspor'un başına geldiği bu sezon başına kadar aynı teknik ekipte yer alan ve eski takım arkadaşı olan Çağdaş Atan ve Sergen Yalçın, ilk kez teknik direktör olarak karşı karşıya geldi. İlk kez birbirlerine rakip olan iki teknik adamdan gülen taraf Çağdaş Atan olurken, oynattığı etkili oyunla eski hocasını mağlup etti.

ALANYASPOR'DA YUNANİSTAN ETKİSİ

Aytemiz Alanyaspor'un yetenekli kadrosunda 3 oyuncunun bu sezonki performansı özellikle dikkat çekiyor. Geçen sezon da oldukça iyi bir yıl geçiren orta saha Tasos Bakasetas bu sezon da aynı performansla ve golleriyle rakiplerini alt ediyor. Kilit ve ara paslarda çok iyi olan Bakasetas duran toplarda sert şutlarıyla takımına çoğu kez gol katkısında bulunuyor. Bu sezon Bakasetas'ın 12 maçta 4 golü bulunuyor.

Bir diğer Yunan oyuncu Manolis Siopis, takımın ön liberoda vazgeçilmez isimlerinden oldu. Geçen sezonki oyunun üstüne koyan ve maç içinde takımın etkili isimlerinden olan Siopis uzaktan şut çekerek sık sık gol de bulmaya çalışıyor.

Alanyaspor'da 5'inci sezonunu geçiren ve takımın 2'nci kaptanı olan Georgios Tzavellas, takımdaki en etkili isimlerden biri. Stoper mevkiinde oynayan Tzavellas, hava toplarında ve uzun toplarda oldukça başarılı bir futbol ortaya koyuyor.

Aytemiz Alanyaspor bu sezonki başarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda da göstermek istiyor. Geçen sezon finalde kupayı kaybeden Akdeniz temsilcisinin hedefi bu yıl kupayı Alanya'ya getirmek. Alanyaspor kupaya 5'nci turda girerken, bu hafta çarşamba günü evinde Adanaspor'u ağırlayacak.

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-12-14 14:19:25



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